Spätestens mit der Vorstellung von Apple Intelligence ist das KI-Wettrennen der großen Smartphone-Hersteller eröffnet. Samsung setzt bei seinen Topmodellen auf Google und mit dem Pixel 9 setzen die sogar fast komplett auf Künstliche Intelligenz. Aber wer hat eigentlich gerade die Nase vorn? Künstliche Intelligenz ist in Form von generativen Bild-KIs oder Sprachmodellen schon länger in und auf Smartphones zu finden, doch in diesem Jahr scheint es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...