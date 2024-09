Krypto News: Base Dawgz ICO endet in 3 Tagen! Jetzt noch einsteigen?

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass der Kryptomarkt derzeit nicht viel zu bieten hat. Zumindest nicht viel Gutes. Der Bitcoin-Kurs ist erneut unter die 58.000 Dollar Marke gefallen und damit meilenweit vom Allzeithoch von fast 74.000 Dollar, welches im März erreicht wurde, entfernt. Bei genauerem Hinsehen finden sich aber immer noch vielversprechende Projekte. Gerade in Zeiten, in denen es für die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung bergab geht, wird in den hinteren Reihen umso mehr spekuliert. Vor allem Meme Coins sind in diesem Jahr extrem gefragt, wobei Trader ihre Aufmerksamkeit derzeit auf Base Dawgz ($DAWGZ) richten. Das Initial Coin Offering (ICO) endet allerdings bereits in 3 Tagen.

Base Dawgz beendet erfolgreiches ICO

Wer neue Kryptowährungen noch im ICO kauft, geht zwar ein höheres Risiko ein als beispielsweise beim Kauf von Bitcoin oder Ethereum, dafür ist aber auch das Gewinnpotenzial deutlich höher. Die Liste von Coins, die nach einem erfolgreichen Vorverkauf beim Handelsstart an den Börsen um das 10-, 20- oder 50-fache explodiert sind, ist lang. Wenn die Nachfrage im ICO schon hoch ist, stehen die Chancen gut, dass sie nach dem Börsen-Listing weiter steigt. Und bei $DAWGZ ist die Nachfrage während des Vorverkaufs extrem hoch. Über 3,2 Millionen Dollar wurden bereits umgesetzt.

($DAWGZ Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Durch den erfolgreichen Vorverkauf hat $DAWGZ laut einigen Analysten das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin. Dabei ist die hohe Nachfrage nicht unbedingt eine Überraschung, da sich die Entwickler einiges einfallen lassen haben, um $DAWGZ zu einem der wichtigsten Meme Coins in diesem Bullrun zu machen.

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren.

Base Dawgz launcht auf mehreren Blockchains

Eine der Eigenschaften, die $DAWGZ von den meisten Meme Coins unterscheidet, ist der Multi Chain Launch. Dieser macht von Anfang an deutlich, dass die Entwickler große Pläne haben. $DAWGZ wird also neben der Base Chain auch auf Solana, Ethereum, Avalanche und der BSC erhältlich sein. Da auf jeder dieser Blockchains Liquidität bereitgestellt werden muss, zeigt das bereits, dass hier etwas Großes entstehen könnte.

Außerdem werden so möglichst viele Investoren angesprochen, da die Vorlieben der Anleger unterschiedlich sind und viele, die auf Ethereum traden, keinen Coin auf Solana kaufen würden und umgekehrt. Base Dawgz ($DAWGZ) löst dieses Problem mit dem Multi Chain Launch.

Staking als Schlüssel zum Erfolg?

Proof of Stake Coins sind inzwischen nichts Neues mehr. Allerdings gibt es nicht viele Meme Coins, die man staken kann und dafür eine Rendite erhält. Außerdem sind die meisten Proof of Stake Coins inflationär aufgebaut. Bei Base Dawgz wurde von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots der $DAWGZ-Token für Staking-Renditen reserviert, sodass der Coin nicht inflationär ist und über die nächsten 2 Jahre dennoch eine Staking-Rendite abwirft. Dieses Konzept ermöglicht auch eine überdurchschnittlich hohe Rendite, abhängig von der Größe des Staking Pools.

($DAWGZ Staking Dashboard - Quelle: Base Dawgz Website)

Da am Anfang noch wenige Token im Staking Pool sind, ist die Rendite noch extrem hoch. Derzeit liegt die APY (jährliche Rendite) bei über 700 %. Dieser Wert kann zwar noch sinken, wenn mehr Käufer ihre Token staken, kann sich aber auch langfristig auf hohem Niveau einpendeln. Das hat dazu geführt, dass ein erheblicher Anteil des $DAWGZ-Gesamtangebots durch Staking gebunden ist, wodurch die Nachfrage das Angebot beim Handelsstart schnell übersteigen könnte.

Analysten halten daher eine Kursexplosion von mehr als 1.000 % beim Launch für wahrscheinlich. 3 Tage haben Anleger noch Zeit, wenn sie vor dem Listing an den Börsen investieren wollen, danach kann der Preis deutlich höher sein.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DAWGZ im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.