Die Ausbreitung von Mpox in Afrika bereitet Experten weiterhin Sorgen. Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in mehreren Ländern eine Notfallausschreibung für Mpox-Impfstoff gestartet. Es ist die Rede von bis zu zwölf Millionen Dosen bis 2025. Die Chancen, dass der Impfstoff-Hersteller Bavarian Nordic zum Zug kommt, stehen gut.Die UNICEF-Ausschreibung solle dazu beitragen, in Zusammenarbeit mit CDC Africa, der Impfstoff-Allianz Gavi, der Weltgesundheitsorganisation ...

