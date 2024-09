Am Montag, den 2. September, beginnt die Woche mit Unternehmens- und Konjunkturterminen, darunter eine außerordentliche Hauptversammlung von Schibsted, diverse Konjunkturberichte aus Japan und der Schweiz sowie verschiedene PMI-Veröffentlichungen in Europa. In den USA bleibt die Börse aufgrund eines Feiertags geschlossen.TERMINE UNTERNEHMEN13:00 NOR: Schibsted, außerordentliche HauptversammlungDEU: Rheinmetall, Bank of America Virtual ...

