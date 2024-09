Wochenausblick -Konjunkturzahlen, Konjunkturzahlen und Konjunkturzahlen

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Die kommende Woche glänzt weniger mit Quartalszahlen, dafür jedoch umso mehr mit Wirtschaftsdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag bleibt sich auch diese Woche treu und bringt wenig Spektakuläres mit. Wie es des Öfteren der Fall ist, bleiben Meldungen zu Quartalszahlen von großen Unternehmen leider aus. Bei den Konjunkturdaten sieht es dagegen etwas besser aus. So meldet Markit Economics den Caixin PMI Produktion für China, ein Frühindikator für die wirtschaftliche Gesundheit des chinesischen Fertigungssektors. Ebenso wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland veröffentlicht.









Dienstag:



Am Dienstag kommt es zur ersten interessanten Quartalszahlenmeldung der Woche. Zscaler Inc., ein amerikanisches Unternehmen für Informationssicherheit, meldet seine Ergebnisse für die letzten drei Monate. Auch bei den Wirtschaftsdaten weht der Wind aus den USA, besonders spannend ist die Publizierung des ISM für verarbeitendes Gewerbe, ein Ergebnis von über 50 gilt dabei als positiv für den US-Dollar. Im gleichen Zug gibt das ISM den Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe bekannt.



















Mittwoch:



Pünktlich zur Wochenmitte werden wieder vermehrt Quartalszahlen veröffentlicht. Mit Hormel Foods Corporation, Dick's Sporting Goods Inc. und Dollar Tree Inc. melden gleich drei US-Unternehmen ihre Zahlen fürs vergangene Quartal. Außerdem verkündet die Bank of Canada ihre Zinsentscheidung. Aber auch auf der anderen Seite des Atlantiks sind interessante Meldungen zu erwarten. So veröffentlicht die Eurostat den Erzeugerpreisindex für die Eurozone und Markit Economics den Einkaufsmagerindex für Dienstleistungen im deutschen Raum.















Donnerstag:



Am Donnerstag können Investoren und Investorinnen mit weiteren Konjunkturdaten aus der Eurozone rechnen, genauer gesagt den jährlichen Einzelhandelsumsätzen. Anschließend werden in den USA die APD Beschäftigungsänderung sowie die ISM für nicht-verarbeitendes Gewerbe veröffentlicht. Kurz nach Handelsschluss an den US-Märkten teilen ebenfalls einige Technologie-Unternehmen ihre Quartalsergebnisse mit, unter ihnen sind Broadcom Inc., DocuSign Inc. und UiPath.















Freitag:



Die Woche endet wie sie begonnen hat - mit Wirtschaftszahlen - dementsprechend gibt es leider keine spannenden Quartalsberichte. Der Startschuss für den Tag fällt mit der Bekanntgabe der Handelsbilanz von Deutschland. Im Anschluss publiziert die Eurostat das annualisierte Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone. Doch das Highlight der kommenden Woche sind ganz klar die Meldungen der US-Arbeitsmarktdaten. Darunter zählen die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Arbeitslosenquote, die Erwerbsbeteiligungsquote und die Nonfarm Payrolls. Letztere geben die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für den nicht-landwirtschaftlichen Sektor wieder und werden oft mit besonderer Spannung vom Markt erwartet, da sie die Macht haben signifikante Bewegungen auszulösen.











