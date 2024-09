DJ Russland wieder zweitgrößter Gaslieferant der EU - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Russland war im zweiten Quartal 2024 nach Norwegen der zweitgrößte Gaslieferant der Europäischen Union. Das berichtete die Zeitung Welt mit Verweis auf aktuelle Daten der Brüsseler Beratungsfirma Bruegel. Die USA wurden auf Platz 3 verdrängt. Laut Bruegel schickten die USA im zweiten Quartal dieses Jahres 12,27 Milliarden Kubikmeter verflüssigtes Erdgas (LNG) per Tanker an Abnehmer in der EU. Russland lieferte mit rund 12,73 Milliarden Kubikmeter etwas mehr.

Moskau nutzte dabei drei Lieferwege: Neben Tankerladungen mit verflüssigtem Erdgas kamen über den weiterhin funktionierende Ukraine-Transit 4,1 Milliarden Kubikmeter in die Europäische Union. Zugenommen haben auch die Lieferungen über die von Gazprom finanzierte Schwarzmeer-Pipeline "Turkstream", die im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum in etwa ein Drittel mehr transportierte. Erdgas-Importe aus Russland sind von der Europäischen Union wegen der hohen Abhängigkeit einzelner Mitgliedsstaaten nicht sanktioniert.

"Dass die EU sehenden Auges zulässt, dass Russland wieder Großexporteur von Gas nach Europa wird, ist ein Skandal", sagte Norbert Röttgen, Außenpolitiker der CDU im Deutschen Bundestag der Welt: "Die Europäer unterstützen die Ukraine mit Milliarden und zahlen gleichzeitig Milliarden in die Kriegskasse Putins - das ist weder verantwortlich, noch rational, noch glaubwürdig." Röttgen sprach sich für ein EU-weites Importverbot von russischem Erdgas aus.

