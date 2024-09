BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Co-Chef Tino Chrupalla leitet aus dem Wahlergebnis für seine Partei in Thüringen einen Regierungsauftrag ab. "Das ist wirklich ein historischer Tag heute in Thüringen und ein sehr gutes Ergebnis in Sachsen", sagte er im ZDF. Das Ergebnis in Thüringen nannte Chrupalla sensationell. "Wir haben in Thüringen einen klaren Vorsprung von über zehn Prozent, also auch einen klaren Regierungsauftrag. Das ist im Übrigen Demokratie", fügte er hinzu.

Der Wählerwille sei, dass es einen Politikwechsel geben solle in Sachsen wie in Thüringen. Man sei gesprächsbereit, mit allen Parteien zu reden, sagte Chrupalla. "Wenn man glaubhaft Politik machen möchte (...) und den Wählerwillen berücksichtigen will, dann wird es ohne AfD keine Politik mehr geben können." Die anderen Parteien sollten sich überlegen, ob die Wähler noch die Brandmauer akzeptierten./jr/DP/nas