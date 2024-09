DJ CDU nur knapp stärkste Kraft bei Landtagswahl in Sachsen - ZDF-Prognose

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--In Sachsen deutet sich bei der Landtagswahl ein Kopf-an-Kopfrennen zwischen der CDU und der AfD an. Die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer liegt nach einer Prognose von ZDF unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale mit 32 Prozent der Stimmen nur knapp vor der AfD, die auf 31,5 Prozent der Stimmen kam. Die CDU verlor dabei leicht um 0.1 Prozentpunkte, während die AfD um 4 Prozentpunkte zulegte.

In dem ostdeutschen Bundesland stellt die CDU seit 1990 den Ministerpräsidenten. Ein Verlust des ersten Ranges würde für die CDU eine Zäsur darstellen, da sie seit der Wende immer klar stärkste Kraft war.

Das Bündnis Sarah Wagenknecht, das erstmals zur Wahl antrat, bekam 11,5 Prozent der Stimmen und landete damit auf dem dritten Platz. Wagenknecht hatte im Vorfeld Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung des BSW genannt. So müsste sich eine Landesregierung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und gegen die geplante Stationierung amerikanischer Mittelstreckenrakete in Deutschland einsetzen. Die Linke, deren Mitglied Wagenknecht zuvor war, bekam 4,5 Prozent.

Die Koalitionsparteien der Bundesregierung verloren laut Prognose in Sachsen. Die SPD bekam 7,5 Prozent der Stimmen, ein Minus von 0,2 Prozentpunkten. Ihr Verbleib im Landtag scheint laut Prognose möglich. Die Grünen bekamen 5 Prozent und die FDP 1 Prozent, womit die Grünen 3,6 Prozentpunkte verloren und die FDP 3,5 Prozentpunkte, so die erste Prognosen nach Schließung der Wahllokale. Damit sind für beide Parteien Sitze im Landtag unsicher.

In Sachsen können Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, mit zwei Direktmandaten allerdings die Sperrklausel aushebeln.

