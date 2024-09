ERFURT (dpa-AFX) - SPD-Spitzenkandidat Georg Maier sieht nach der Niederlage von Rot-Rot-Grün bei der Landtagswahl in Thüringen den Regierungsauftrag bei der CDU. "Die demokratische Partei, die am stärksten abgeschnitten hat - und das ist die CDU - hat jetzt den Auftrag", sagte Maier in Erfurt. Zugleich sehe er die SPD in Koalitionsfragen in staatspolitischer Verantwortung. Die Partei werde dazu am Montag in den Gremien beraten.

Das schlechte Wahlergebnis der Sozialdemokraten führte Maier darauf zurück, dass der Wahlkampf komplett von geopolitischen Themen überlagert gewesen sei."Unsere Mitbewerber wollten genau das, dass wir über Krieg und Frieden (.) und über Themen reden, die wir nicht entscheiden können." Diese Strategie sei "leider aufgegangen"./zei/DP/nas