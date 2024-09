DJ WAHL-BLOG/CDU/Voigt kündigt in Thüringen erste Gespräche mit SPD an

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahlen in Sachen und Thüringen:

CDU/Voigt kündigt in Thüringen erste Gespräche mit SPD an

Der thüringische CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt sieht einen Regierungsauftrag für seine Partei und will mit der SPD über eine Regierungsbildung reden. "Die CDU ist die stärkste Kraft in der politischen Mitte. Und wir werden jetzt auch die Gespräche angehen und dazu einladen", sagte er in der ARD. Die SPD habe trotz des Gegenwinds durch die Ampel-Koalition in Berlin ein sehr respektables Ergebnis erzielt. "Und das wird mein erster Ansprechpartner sein", sagte er. Auf die Frage nach einem Koalitionspartner Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sagt Voigt, dass man in aller Ruhe das Ergebnis abwarten müsse. "Aber ich begreife das schon auch als Auftrag an mich persönlich, auf diese Gespräche zuzugehen", sagte er.

Voigt zuversichtlich für stabile Regierung in Thüringen

Der CDU-Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, Mario Voigt, ist zuversichtlich, dass in Thüringen eine stabile Regierung gebildet werden kann. "Trotz der herausfordernden Zahlen sehen wir eine große Chance, durch Gespräche zu einer Mehrheitsregierung zu kommen. Deswegen werde ich die Gespräche jetzt auch führen", sagte Voigt in der ARD. Die CDU hat zugelegt, das sei ein deutliches Signal. "Die Ampel ist abgestraft und wir wollen durch gute Politik in Thüringen das Vertrauen wieder zurückgewinnen", so Voigt. Grund dafür, dass die AfD mehr Wähler in Thüringen erreichen konnte, sei die schlechte Politik der Regierungsparteien in Berlin, was zu einem hohen Frustpotenzial bei Wählern geführt habe, ergänzte Voigt.

Kretschmer: In Sachsen gab es keine Protestwahl

In Sachsen gab es nach Einschätzung von Ministerpräsident Michael Kretschmer keine Protestwahl. "Die Leute haben hier in Sachsen uns vertraut. Sie haben keine Protestwahl gemacht", sagte Kretschmer nach den ersten Prognosen zur Wahl. Ein stabile Regierung für das Land sei möglich, so Kretschmer. Die CDU in Sachsen stehe weiter betreit, Verantwortung zu übernehmen. Der Prognose von ZDF zufolge kommt die CDU auf 32 Prozent der Stimmen, nur knapp vor der AfD, die auf 31,5 Prozent der Stimmen kam. Die CDU verlor dabei leicht um 0,1 Prozentpunkte, während die AfD um 4 Prozentpunkte zulegte.

Chrupalla sieht für AfD in Thüringen klaren Regierungsauftrag

Das Wahlergebnis in Thüringen ist laut dem AfD-Co-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla ein klarer Regierungsauftrag für seine Partei und für eine Regierungsbeteiligung in Thüringen und in beiden ostdeutschen Bundesländern. "Der Wählerwille ist, dass es hier einen Politikwechsel geben soll - in Sachsen wie in Thüringen", sagt Chrupalla im ZDF. Sollte man in Sachsen zur stärksten Partei werden, hätte man auch dort einen Regierungsauftrag.

Weidel: AfD-Ergebnisse in Thüringen und Sachsen sind historisch

Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel sieht den voraussichtlichen Wahlsieg ihrer Partei in Thüringen als historisch an. "Wir sind erstmals bei den Landtagswahlen stärkste Kraft geworden", sagte sie in der ARD. Auch in Sachsen habe die AfD ein noch stärkeres Ergebnis erzielt als bei den letzten Wahlen. "Es ist gleichzeitig auch eine Strafung der Ampel", sagt die Co-Vorsitzende der Partei. "Es ist ein Requiem auf diese Koalition. Und die Ampel sollte sich fragen, ob sie überhaupt noch weiter regieren kann. Spätestens mit den Brandenburg-Wahlen sollte diese Frage nach Neuwahlen auch gestellt werden."

