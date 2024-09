Erfurt/Bonn (ots) -



Der CDU-Spitzenkandidat für Thüringen, Mario Voigt, zieht nach den ersten Prognosen zu den Landtagswahlen ein eindeutiges Fazit: "Für mich ist klar, dass Rot-Rot-Grün abgewählt ist und auch die Ampel abgestraft wurde", so Voigt beim Fernsehsender phoenix. Dennoch habe in seinen Augen "die SPD ein sehr respektables Ergebnis geholt". Für Voigt sei daher der SPD-Spitzenkandidat Georg Maier sein "erster Ansprechpartner". Aber: "Ich werde mich logischerweise auch mit der BSW unterhalten", so Voigt bei phoenix.



Das ganze Interview finden Sie in Kürze bei phoenix.de



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5855084

© 2024 news aktuell