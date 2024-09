Berlin/Bonn (ots) -



Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann spricht sich bei phoenix dafür aus, nach den Landtagswahlen in Sachsen Sondierungsgespräche mit allen Parteien zu führen. "Ich bin Fan vom Prinzip Boris Rhein, der hat mit allen geredet und hat sich hinterher für die beste Variante entschieden", so Linnemann. Am Ende sei das aber "nicht meine Aufgabe", betont der CDU-Generalsekretär. "Wir haben einen klaren Beschluss, dass wir weder mit der AfD noch mit der Linken regieren", so Linnemann. Er vertraue dabei auf Michael Kretschmer. Dieser sei "hoch erfolgreich" und wisse am besten, was er tue. "Und deswegen vertraue ich ihm da, dass er seiner Verantwortung nachkommt".



Das ganze Interview finden Sie in Kürze bei phoenix.de



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5855093

© 2024 news aktuell