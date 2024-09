Erfurt/Bonn (ots) -Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) will nach den Landtagswahlen all die ihm zu Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um eine Mehrheitslandesregierung zu ermöglichen. "Es braucht eine handlungsfähige Landesregierung, auch wenn ich ihr nicht mehr angehören werde", so Ramelow beim Fernsehsender phoenix. Ihm sei es wichtig, denjenigen zu unterstützen, "das ist in diesem Fall Herr Voigt, der den Auftrag von den Wählern hat, im demokratischen Spektrum zu einer Mehrheitsregierung zu kommen."Ramelow macht deutlich: "Ich bekämpfe nicht das BSW, ich bekämpfe nicht die CDU. Ich bekämpfe die Normalisierung des Faschismus." Er wolle deshalb dafür sorgen, "dass wir keine parlamentarische Erpressungssituation erleben, bei dem die AfD alle anderen Parteien vor sich hertreibt."Das ganze Interview finden Sie in Kürze bei phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5855103