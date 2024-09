Infineon zeigte in den letzten Tagen und Wochen eine beeindruckende Kursrally. Gleichzeitig unterstrich die Aktie damit noch einmal ihre Comeback-Ambitionen. Die Erholung ist mittlerweile in eine wichtige Phase eingetreten. Infineon muss nun allerdings entscheidend nachsetzen, um die Erholungsrally weiter voranzutreiben.Infineon - Q3-Datenveröffentlichung als Wegbereiter Als Infineon am 05. August die Ergebnisse des 3. Quartals des ...

