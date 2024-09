Köln (ots) -In Deutschland beantragen jedes Jahr etwa 340.000 Menschen eine Erwerbsminderungsrente. Diese Rente soll das eigene Einkommen ersetzen oder ergänzen, wenn Betroffene aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Sie bietet jedoch nur eine Existenzsicherung auf einem überschaubaren Niveau. Trotz des Bedarfs werden 40 Prozent der Anträge abgelehnt - oft nach einer jahrelangen Odyssee für die Antragstellenden. Warum werden viele anspruchsberechtigte Hilfsbedürftige zu Bittstellern degradiert?Autor Jörn Klare hat mit Juristen, Sozialverbänden, Behörden, Medizinern und weiteren Experten sowie frustrierten Antragstellern gesprochen. "Lost in Sozialversicherung - Doku über den schwierigen Zugang zur Erwerbsminderungsrente" heißt das neue ARD radiofeature, das ab Donnerstag, 05. September 2024, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Netz unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist."Irgendwas läuft hier komplett falsch", sagt eine Frau, die ihren Antrag vor zwei Jahren aufgrund der gravierenden Folgen einer schweren Viruserkrankung gestellt hat. Wer wegen grundlegender gesundheitlicher Einschränkungen eine Erwerbsminderungsrente beantragt, macht oft zum ersten Mal Erfahrungen mit den Fallstricken der Sozialversicherung: Diagnosen, Therapieversuche, Gutachten und Gegengutachten bis hin zu Gerichtsverfahren.Viele Betroffene resignieren irgendwann. Ihnen fehlt die Kraft für weitere Kämpfe. Ein Blick ins europäische Ausland zeigt, dass die Wiedereingliederung von teilerwerbsgeminderten Menschen in den Arbeitsmarkt dort oft besser gelingt. In Deutschland könnte vielen der Betroffenen bereits ein transparentes und zügiges Verfahren weiterhelfen. Sie verlangen nicht viel: Bei der Erwerbsminderungsrente geht es durchschnittlich um knapp 1.000 Euro im Monat.Jörn Klare, Jahrgang 1965, lebt in Berlin und erhielt für seine Sachbücher, Theaterstücke und Radio-Features mehrfache Auszeichnungen. Sein Buch "Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche" wurde 2017 mit dem Evangelischen Buchpreis ausgezeichnet. Er produzierte auch das gleichnamige Radio-Feature für Deutschlandradio Kultur im Jahr 2016 mit dem Titel "Nach Hause gehen".Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:MDR KulturDonnerstag, 05. September 2024, 18:00 Uhrhr2-kulturDonnerstag, 05. September 2024, 18:04 UhrSWR 2 Freitag, 06. September 2024, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 07. September 2024, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 07. September 2024, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 07. September 2024, 18:05 UhrNDR InfoSonntag, 08. September 2024, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 08. September 2024, 13:04 UhrRedaktion: Christiane Glas (NDR)Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunk für das ARD radiofeature 2024.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5855130