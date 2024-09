Brett vs. Base Dawgz: Das ist der beste Base-Memecoin!

Der Kampf um die Führung der Base-Memecoins ist zwischen dem bisherigen Marktführer Brett und seinem stärksten Konkurrenten Base Dawgz ausgebrochen. Im folgenden Beitrag werden wir uns deshalb der Frage widmen: Welcher Memecoin hat die Spitze der Base Chain wirklich verdient? Erfahren Sie dies nun hier!

Brett

Der Memecoin Brett wurde von Pepe inspiriert und ist ein weiterer Charakter aus der bekannten Serie "Boy's Club" von dem Künstler Matt Furie. Laut der Website soll es der beste Freund des Frosches Pepe und das Maskottchen der Base Chain sein.

Brett möchte sich durch seine strategischen Partnerschaften mit Unternehmen im Kryptobereich, ein wachsendes Ökosystem mit vielzähligen Projekten und Anwendungen sowie die starke Unterstützung von der Krypto-Community auszeichnen.

Bisher handelt es sich nur um einen Memetoken ohne Nutzen, allerdings gibt es Gerüchte über ein Governance-Modell. Bei diesem erhalten die Tokeninhaber ein Abstimmungsrecht und können somit an wichtigen Entscheidungen mitwirken.

Brett hat es mit einem Preis in Höhe von 0,07438 USD und einer Marktkapitalisierung von 737,45 Mio. USD auf den ersten Platz der Base-Memecoins geschafft. Zudem macht er somit einen Anteil von 73,43 % der Marktkapitalisierung aller Memetoken der Chain aus.

Unter allen Memecoins befindet er sich hingegen auf dem siebten Platz, wobei sich nur noch zwei weitere nutzlose Memetoken vor ihm befinden. Somit wird die Luft langsam dünn für Brett, sodass sich die sehr einseitige Positionierung der Base Chain schnell ausgleichen könnte, wenn Brett keinen realen Nutzen entwickelt.

Dennoch hat er schon eine relative hohe Bewertung, welche nur wenige andere Memecoins erreichen. Deshalb besteht auch nicht mehr ein so hohes Steigerungspotenzial, wenn er auch als etwas etablierter Memetoken eine etwas größere Sicherheit bieten kann. Allerdings gibt es auch einige vielversprechende Memecoins mit größerem Potenzial.

Wer noch nicht in Brett investiert ist, könnte mit ihm zwar möglicherweise höhere Gewinne im nächsten Bullenmarkt als mit Bitcoin erzielen, im Vergleich zu neuen Memecoins sind die größten Kursanstiege hingegen schon vorbei. Er kann sich möglicherweise noch vervielfachen und sogar 5 bis 20x steigen, langfristig ist er hingegen wenig attraktiv.

Base Dawgz

Der neuartige Memecoin Base Dawgz wird schon jetzt von vielen Analysten als einer der härtesten Konkurrenten von Brett bezeichnet. Denn es handelt sich um einen Shiba Inu, welche bisher am beliebtesten am Memetoken-Markt sind und die höchsten Bewertungen erzielt haben. Auf der Base Chain fehlt er hingegen noch an der Spitze, wofür nun $DAWGZ gestartet wurde.

Dogecoin führte seine eigene Layer-1 an, Shiba Inu ist der Alpharüde von Ethereum, dogwifhat hat die Spitze der Nahrungskette auf Solana erklommen und Floki Inu startete ursprünglich auf der BNB Smart Chain, weshalb er als sein Marktführer bezeichnet werden kann. Aber auch auf TON befinden sich die beiden Hunde Dogs und Resistance Dog an der Spitze.

Jedoch handelt es sich bei Base Dawgz um wesentlich mehr als nur einen Shiba Inu. Im Unterschied zu Brett ist es ein Multi-Chain-Memetoken, welcher auf Base, Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche und Solana verfügbar ist. Daher kann er leichter an Nutzer, Entwickler und Liquidität gelangen.

Noch befindet sich Base Dawgz im Vorverkauf und ist für weniger als 3 Tage vor der Listung im Vorverkaufsangebot für 0,008582 USD pro Coin erhältlich. Bereits direkt im Anschluss findet die Beanspruchungsphase und die erste Listung an einer DEX statt. Sollte er sich nur ansatzweise wie Brett mit seinem Anstieg von 160.582 % seit Ende Februar entwickeln, wären dies bedeutende Renditen für frühe Investoren.

Jedoch kommt dazu noch die Staking-Rendite, welche die Vorverkaufsinvestoren schon jetzt erhalten. Diese liegt noch bei großzügigen 721 % pro Jahr, was Anleger bei steigenden Preisen noch leichter zu einem langfristigen Investment überzeugen kann. Somit sind sogar deutlich höhere Gewinne möglich.

In der vierten Phase des Projektes sollen weitere Entwicklungen erfolgen. Bisher gibt es dazu ähnlich wenige Informationen wie bei Brett. Dennoch könnten sich dahinter verschiedene DeFi-Anwendungen, Spiele, SocialFi oder mehr verbergen. Noch befindet es sich am Anfang und könnte Anleger positiv überraschen.

Brett vs. Base Dawgz: Unser Gewinner ist $DAWGZ

Im Vergleich zwei der vielversprechendsten Memecoins der Base Chain haben beide Kandidaten sich eine aufstrebende Blockchain ausgesucht. Diese erhält Unterstützung von der großen Kryptobörse Coinbase, welche 2022 schon auf über 110 Mio. verifizierte Nutzer kam. Daher gelingt die Adaption mit ihr auch deutlich schneller, wovon wiederum dessen Memecoins profitieren.

Aufgrund der Korrelation zwischen den Layer-1s und den Memetoken ist es kein Wunder, dass beide eine so aufstrebende Chain gewählt haben, die auf der etabliertesten Blockchain für dezentrale Anwendungen - Ethereum - operiert. Allerdings kann es nur einer von ihnen auf den ersten Platz schaffen.

Brett ist schon stärker etabliert, hat eine größere Fangemeinde und einen enormen Abstand zu seinen Wettbewerbern aufgebaut. Mit seiner höheren Bewertung kann er jedoch nicht mehr so stark wie Base Dawgz steigen, der noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet wurde und seine gesamte Reise noch vor sich hat.

Auch im Bereich der Nützlichkeit fällt der $DAWGZ-Coin positiv auf. Mithilfe von fortschrittlichen Technologien wie Portal Bridge und Wormhole kann er leichter eine höhere Bewertung erreichen, weil er sich unterschiedlichste Blockchain-Ökosysteme erschließt. Zudem zeigt er mit attraktiven Konzepten wie Share-and-Earn ein größeres Innovationspotenzial.

Beide wollen sich künftig noch weiterentwickeln, aber Brett hat bisher in dieser Hinsicht enttäuscht, während Base Dawgz noch vor seinem offiziellen Start den Marktführer in den Schatten stellt. Er könnte sich künftig möglicherweise noch besser entwickeln, da das Team sich mehr Mühe gibt und ein größeres Potenzial in Aussicht stellt.

