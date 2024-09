© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Der deutsche Leitindex DAX ist in der vergangenen Woche nach einer fulminanten Erholungsrallye auf neue Rekordhochs geklettert. Was sind diese technisch wert?Nach der scharfen Korrektur inklusive Mini-Crash zum Monatsauftakt haben die Bullen im Hochsommer nochmal alles in die Waagschale geworfen und den deutschen Leitindex DAX nicht nur aus der Korrekturzone gerettet, sondern sogar auf ein neues Allzeithoch katapultiert. Da Rekordnotierungen in der technischen Analyse als Kaufsignale gelten, hoffen nicht wenige Anleger trotz des Starts in den als schlechtesten Börsenmonat des Jahres geltenden September auf eine Ausbruchsrallye und fortgesetzte Kursgewinne. Weitere DAX-Gewinne? …