"Mit intelligenter Fertigung eine bessere Zukunft schaffen" die World Manufacturing Convention 2024 findet vom 20. bis 23. September in Hefei, Provinz Anhui, China, statt. Der diesjährige Kongress wird sich auf neue Entwicklungsstufen konzentrieren, neue Entwicklungsstrategien in vollem Umfang hinzuziehen und sich in die globale Wirtschaftslandschaft integrieren. Der Kongress soll sich als wichtige Plattform für die Förderung des Wachstums aufstrebender Industrien, die Weiterentwicklung von Zukunftsindustrien und die Beschleunigung der Entwicklung innovativer Produktionskapazitäten etablieren. Sie wird so einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines stärkeren Fertigungssektors und zur Förderung internationaler Zusammenarbeit und des Erfolgs in der globalen Herstellungsgemeinschaft leisten.

In diesem Jahr wird die World Manufacturing Convention die Fortschritte und Errungenschaften der Herstellungsindustrie in den 75 Jahren seit der Gründung der Volksrepublik China beleuchten. Die Veranstaltung wird mehrere wichtige Ausstellungsbereiche umfassen, darunter die Auftakthalle, das Schaufenster "Made in China", internationale Exponate, die Ausstellung der Ehrengastprovinz (Stadt), die Errungenschaften der Provinz Anhui bei der industriellen Modernisierung, Ausstellungen über die Entwicklung hochwertiger Fertigung in anderen Regionen sowie die Vorführungen von intelligenten Fahrzeugen mit neuer Energie und Drohnen.

Auf dem Kongress werden sich Vertreter von wichtigen nationalen Organisationen, Industrieverbänden, Forschungseinrichtungen und führenden Fertigungsunternehmen aus der ganzen Welt einfinden. Die Teilnehmer werden eine Reihe von maßgeblichen Berichten, innovativen Entwicklungen, Branchenindizes, Weißbüchern, Fallstudien und Anwendungsszenarien vorstellen, die sich alle auf die Zukunft der Fertigung konzentrieren.

Die diesjährige Tagung wird auch digitale Technologien einsetzen, um ein interaktives hybrides Erlebnis zu schaffen. Durch den Einsatz virtueller Ausstellungen und intelligenter interaktiver Tools wird der Kongress wichtige Ereignisse online streamen, einschließlich der Eröffnungszeremonie, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Networking-Sitzungen.

Zur diesjährigen World Manufacturing Convention werden um die 1.000 hochrangige Gäste erwartet, darunter etwa 500 internationale Vertreter. Zu den Teilnehmern gehören ausländische Würdenträger, Minister, Vertreter von Gastländern und internationalen Provinzen oder Städten, Diplomaten von Botschaften und Konsulaten in China, Beamte verschiedener chinesischer Ministerien und Provinzen, Führungskräfte internationaler Organisationen, CEOs und leitende Angestellte von Fortune-500 Unternehmen und multinationalen Konzernen, Top-Manager von führenden Fertigungsunternehmen, Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Investitionsinstitutionen sowie renommierte Wissenschaftler und Fachleute.

