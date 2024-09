DJ POLITIK-BLOG/Hessens Ministerpräsident fordert "Zeitenwende in der Migrationspolitik"

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Hessens Ministerpräsident fordert "Zeitenwende in der Migrationspolitik"

Vor den Gesprächen zwischen der Bundesregierung und den Ländern über Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Solingen hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) neue Forderungen erhoben. "Deutschland hat ein Terrorproblem bei der Migration und darauf muss die Ampel regieren", sagte der Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir brauchen eine Zeitenwende in der Migrationspolitik." Hessen hat derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz. Konkret verlangte Rhein, der Bund solle "die Kontrollen an den Binnengrenzen fortsetzen und endlich anfangen, an den Grenzen konsequent zurückzuweisen". Außerdem müssten die sogenannten Dublin-Regeln auf europäischer Ebene konsequent umgesetzt werden. Danach ist der EU-Staat, in dem ein Flüchtling zuerst registriert wurde, für das Asylverfahren zuständig.

