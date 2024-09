Nach dem Kursrutsch im Zuge mauer Quartalszahlen hat sich die Aktie der DHL Group wieder deutlich erholen können. Auch in der vergangenen Handelswoche konnten die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen in einem natürlich ohnehin freundlichen Marktumfeld wieder Boden gut machen. Indes hat der Logistikkonzerne nach zwei Vorfällen mit Frachtsendungen die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. "Als Reaktion auf die laufenden Ermittlungen von Behörden in mehreren Ländern hat DHL Express in allen europäischen ...

