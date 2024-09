Billund, Dänemark (ots/PRNewswire) -Im Vorfeld der zweiten Staffel von LEGO® DREAMZzz, die ab dem 30. August weltweit ausgestrahlt wird, möchte die LEGO Gruppe allen Kindern helfen, ihre Träume zu verwirklichen - oder ihr "Traumhandwerk" - genau wie die Figuren der SerieNeue weltweite Studie [1] findet heraus, dass nur 1 von 3 Kindern im Schlaf "Traumbasteleien" betreibtIm Vorfeld der letzten 10 Episoden von LEGO® DREAMZzz Night of the Never Witch zeigt eine neue Studie, dass Kinder lernen können, ihre Träume zu lenken und zu verändern, ähnlich wie die Figuren in der Serie. Die LEGO Gruppe hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, Eltern und Erziehungsberechtigte darüber aufzuklären, wie sie ihren Kindern helfen können, die Fähigkeiten zu entwickeln und zu stärken, die sie in der realen Welt benötigen, um ihre Träume zu verwirklichen - oder wie es in der Serie heißt: "Traumhandwerk".Die Fähigkeit, Träume zu erschaffen, ist ein Konzept aus der LEGO DREAMZzz Show, bei der die Figuren die Fähigkeit haben, verschiedene Objekte oder Szenarien mit ihrer Kreativität zu formen und zu verändern. Im ersten Teil der zweiten Staffel wurde den Highschool-Freunden, die zu Traumjägern wurden, beigebracht, wie sie bei den R.E.M.-Prüfungen ihre Kräfte der Traumherstellung nutzen können, indem sie verschiedene Gegenstände herstellen, die ihnen helfen, ihre Gegner zu besiegen, was sie dem Kampf gegen die Never Witch und der Verteidigung der Traumwelt einen Schritt näher bringt.Genau wie die Charaktere der Serie - Mateo, Izzie, Cooper, Logan und Zoey -, die ihre Fähigkeiten zur Traumgestaltung einsetzen, um die Traumwelt zu schützen, können auch Kinder ihre Träume lenken und kontrollieren. Eine neue weltweite Studie der LEGO Gruppe hat jedoch ergeben, dass sich nur etwa die Hälfte (57 %) der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst ist.Von denjenigen, die ihre "Traumbastel"-Kräfte nutzen, gaben 41 % der Kinder an, dass sie in der Lage sind, ihren Traum bewusst zu ändern, wenn er sich in etwas verwandelt, das sie fürchten, und 38 % lenken ihren Traum, wenn ihnen einfach nicht gefällt, wovon sie träumen.Da die Studie ergab, dass nur eines von drei Kindern im Schlaf "Traumbasteln" praktiziert, hat sich die LEGO Gruppe zum Ziel gesetzt, Kinder und Eltern darüber aufzuklären, was "Traumbasteln" ist und wie sie ihre Fähigkeiten verbessern können.Der Traumpsychologe, Ian Wallace, der in seiner 30-jährigen Forschungsarbeit über 400.000 Träume analysiert hat, erklärt, dass Kinder ihre Träume mit Hilfe einer Vielzahl von Fähigkeiten steuern können, die sie in der realen Welt entwickelt haben. Dies kann erreicht werden, indem ihre Kreativität und ihr Selbstvertrauen stärker genutzt werden, insbesondere durch drei Methoden: Traumspiel, Phantasiespiel und aktives Spiel.- Die erste Methode, Dream Play, besteht darin, ein Bild aus einem Traum zu untersuchen und zu analysieren, vorzugsweise während das Kind wach ist. Dies geschieht, indem man sich den Traum in verschiedenen Szenarien neu vorstellt. Dabei wird das Kind erkennen, dass es Macht über die Bilder hat, die es in seinem Kopf entstehen lässt, und dass es verschiedene Möglichkeiten erkunden kann, wie es sich bei diesen Bildern fühlt.- Das Imaginäre Spiel konzentriert sich darauf, dass das Kind nach dem Aufwachen mit einem erinnerten Bild aus einem Traum herumspielt. Als Elternteil können Sie das Kind ermutigen, sich verschiedene Aspekte einer Szene in seinem Traum vorzustellen, z. B. die Umgebung, die Bewohner und mögliche Elemente darin.- Schließlich geht Active Play noch einen Schritt weiter, indem es das Kind auffordert, Bilder aus seinen Träumen zu rekonstruieren und darzustellen, indem es seine Kreativität einsetzt, um durch Rollenspiele Vergleiche und Ähnlichkeiten herzustellen. Diese praktische Herangehensweise vertieft emotionale Bindungen und stärkt die Vorstellungskraft der Kinder und zeigt ihnen, wie sie mit ihrer Kreativität ihre Träume in die Tat umsetzen können.Ian zufolge fördern diese Methoden die Kreativität und das Selbstvertrauen der Kinder, indem sie sie zum Experimentieren, Spielen und Erforschen mit Hilfe ihrer Vorstellungskraft ermutigen. Diese Fähigkeiten aus dem wirklichen Leben können dann im Schlaf unbewusst angewendet werden, um dem Kind zu helfen, seinen Traum zu lenken oder zu verändern.Ian hat in jahrelanger Forschungsarbeit herausgefunden, dass die Fähigkeit zum "Traumbasteln" das Träumen nicht nur aufregender und angenehmer macht, sondern auch eine ganze Reihe anderer Vorteile für die Kinder mit sich bringt. Wenn ein Kind schläft, kann es durch seine Vorstellungskraft seine Problemlösungsfähigkeiten entwickeln, seine inneren Gedanken und Gefühle erforschen, was zu einem stärkeren Gefühl der Selbstidentität und emotionalen Belastbarkeit führt und sogar die Gesundheit seines Gehirns verbessert, indem es seine komplexen kognitiven Fähigkeiten weiterentwickelt.[2]Cerim Manovi, Creative Director für das LEGO DREAMZzz Franchise, sagte: "Mit der Veröffentlichung der letzten Episoden der zweiten LEGO DREAMZzz Staffel Night of the Never Witch wollen wir Kinder und Familien inspirieren, wie sie die Kreativität und Fantasie des "Dream Crafting" in ihr tägliches Leben und in ihre Spielzeit integrieren können. Bei der LEGO Gruppe feiern wir das Träumen als fantastische und greifbare Spielwiese für Kinder, auf der sie ihre kreativen Kräfte frei erforschen und ausleben können, also lasst uns die Schlafenszeit in ein Abenteuer voller Möglichkeiten verwandeln!"Was basteln Kinder also in ihren Träumen? Im Rahmen einer Studie der LEGO Gruppe über Kinderträume wurden die zehn häufigsten Träume von Kindern in aller Welt ermittelt:- Freunde (67%)- Familienmitglieder (61%)- Schule (61%)- Eltern / Erziehungsberechtigte (58%)- Zuhause (57%)- Haustiere (56%)- Spielzeug (56%)- Ein Spiel spielen (50%)- Ein Park oder Spielplatz (48%)- Ungeheuer (46%)Die LEGO DREAMZzz Serie wurde erstmals im Mai letzten Jahres vorgestellt. Die Show folgt den Abenteuern einer Gruppe von Highschool-Freunden, die entdecken, dass die Traumwelt ein realer Ort ist. Gemeinsam lernen sie, wie sie ihre Fähigkeiten im Traumhandwerk einsetzen können, um die Traumwelt gegen das Chaos zu verteidigen, das vom Albtraumkönig und zuletzt von der Niemals-Hexe verursacht wurde.In Erwartung dieser neuen Saison hat die LEGO Gruppe Anfang des Jahres auch neun neue LEGO DREAMZzz Sets vorgestellt: Zoeys Katzen-Motorrad, Logan der mächtige Panda, Coopers Roboter-Dinosaurier C-Rex, Zoeys Traum-Jetpack-Booster, Mateo und Z-Blob der Ritter-Kampf-Mech, der Mitternachts-Rabe der Niemals-Hexe, Izzies Traumtiere, die Albtraum-Kreaturen der Niemals-Hexe und Schloss Nocturnia. Inspiriert von der Traum-Bastelei in der Serie bietet jedes Produkt zwei oder drei Bauoptionen und eine an der Geschichte orientierte Bauanleitung, um junge Träumer zu ermutigen, ihr Bauwerk zu verändern, wenn sie die Geschichte verändern, also Traum-Bastelei im echten Leben.Die Sets sind ab sofort in den LEGO Stores, unter LEGO.com/DREAMZzz und bei ausgewählten Einzelhändlern in aller Welt erhältlich.Die neueste Folge der zweiten Staffel (Teil zwei) wird ab dem 6. September über LEGO YouTube (https://www.youtube.com/@LEGO/videos), LEGO.com (https://www.lego.com/) und Streaming-Plattformen zu sehen sein. Die erste Staffel und die ersten 10 Episoden der zweiten Staffel (Teil eins) sind jetzt auf LEGO YouTube verfügbar.Anlässlich der neuen Produkte und Inhalte veranstaltet die LEGO Gruppe am 8. September in Sydneys Pit Street Mall ein Night Bureau Adventure Event. Der größte LEGO Store wird sich für einen Tag in eine zauberhafte Traumwelt verwandeln, in der die Besucher die Chance haben, ihren Lieblings-Traumjäger Mateo in seinem ersten Live-Chat und seiner ersten Pressekonferenz zu treffen. Mit der Unterstützung von Cerim Manovi haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im "Traumbasteln" weiterzuentwickeln, ihre kreativen Superkräfte zu entfalten und an einigen sehr lustigen LEGO-Bauherausforderungen teilzunehmen.DISCLAIMER: Die Informationen, die auf "dream crafting" zur Verfügung gestellt werden, dienen nur der allgemeinen Information und sind nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung gedacht.1. Die unabhängige Studie wurde von Opinium im Auftrag der LEGO Gruppe vom 24.th Juni 2024 bis zum 17.th Juli 2024 unter Kindern im Alter von 6-12 Jahren und ihren Eltern in zehn globalen Märkten durchgeführt; UK & ROI (n=1.000), Deutschland (n=1.000), Rumänien (n=500), Polen (n=1.000), Australien & Neuseeland (n=1.000), Südkorea (n=1.000), China (n=1.000), USA (n=1.000) und Mexiko (n=1.000). 2. Analyse von Ian Wallace, Traumpsychologe, der seine fachliche Sichtweise über die Bedeutung des Träumens für die Stimulierung der Kreativität von Kindern und darüber, wie Eltern/Kinder ihre Träume durch Aktivitäten im wirklichen Leben lenken können, mitteilte.Über die LEGO GruppeDie LEGO Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Architektinnen und Architekten von morgen durch die Macht des Spiels zu inspirieren und zu fördern. Das LEGO System in Play, das auf LEGO Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können.Die LEGO Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet.Bis heute ist die LEGO Group ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund geblieben. Seine Produkte werden inzwischen in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen:www.LEGO.com (https://www.lego.com/).Ian Wallace BiographieIan Wallace ist ein Psychologe, der sich auf Träume und Träumen spezialisiert hat. Seit seinem Abschluss in Psychologie hat Ian in seiner beruflichen Laufbahn als Traumpsychologe über 400.000 Träume für seine Kunden analysiert.Seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Arbeit führen Ian zu der Überzeugung, dass die Erforschung unserer Träume der kraftvollste und zugänglichste Weg ist, um zu erkennen, was wir im Leben wollen und wie wir es erreichen können. Wie Ian zu seinen Kunden sagt: "Ein Traum ist nur ein Traum, bis man ihn in die Tat umsetzt."