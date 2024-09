Netcetera AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Medienmitteilung

Zürich, 2. September 2024



Edouard Papaux wird neuer Managing Director der Division Financial Technology bei Netcetera



Per September 2024 übernimmt Edouard Papaux die Funktion als Managing Director Financial Technology bei der führenden Softwarefirma Netcetera. Gemeinsam mit der Division wird er die Dienstleistungen von Netcetera in den Bereichen Finanztechnologie, Immobilien und Vorsorge weiterentwickeln, um Kund:innen auf dem Weg in ihre digitale Zukunft erfolgreich zu begleiten.

Netcetera nominiert per September 2024 Edouard Papaux als neuen Managing Director der Division Financial Technology. Er zeichnet sich durch seinen breiten Hintergrund im Finanzdienstleistungssektor sowie seine nachgewiesene Erfahrung in der Vertriebsführung und der Leitung von Transformationsprojekten für diese Position aus.

Edouard Papaux war in den vergangenen fünf Jahren u.a. als Head of Business Development & Sales bei Viseca Card Services tätig und berichtete in dieser Funktion direkt an den Geschäftsführer. Davor war er Director of Business Development & Innovation beim Immobilienunternehmen Crowdhouse und Management Consultant Digital & Strategy bei der Management- und Technologieberatung BearingPoint. Zudem hält er einen Master of Arts in Business Innovation der Universität St. Gallen (HSG).

Carsten Wengel, CEO Netcetera, über die Neubesetzung: «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Edouard Papaux und bin überzeugt, dass er die Division Financial Technology und unsere Dienstleistungen gemeinsam mit dem ganzen Team erfolgreich weiterentwickeln wird. Financial Technology gehört seit Beginn zum Kerngeschäft von Netcetera und wir wollen den Bereich weiter ausbauen. Mit unserer zukunftsweisenden Software unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, proaktiv und schnell auf die sich verändernden Geschäfts- und Marktanforderungen zu reagieren und sich so von den Mitbewerbern abzuheben.»



Medienkontakt:

media@netcetera.com



Über Netcetera

Netcetera ist ein führendes Schweizer Softwareunternehmen mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen für Digital Banking, Payment, Mobility, Healthcare und Publishing. Netcetera ermöglicht Unternehmen Wachstumschancen und schafft für sie neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Mit ihren Fachkenntnissen und über 25 Jahren Erfolgsbilanz entwickelt das Unternehmen zukunftssichere und skalierbare Software, die echten Mehrwert für ihre Kunden und die Verbraucher:innen bringt. Netcetera ist Expertin für nahtlose und sichere User Journeys in hochsicheren und Datenschutz getriebenen Umgebungen. 1996 gegründet, beschäftigt Netcetera rund 800 Expert:innen an ihrem Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und den Standorten in Europa, Asien und im Nahen Osten.

Seit 2020 ist Netcetera als Trusted Software Division das digitale Powerhouse innerhalb des globalen Konzerns für Security Tech Giesecke+Devrient (G+D).

Weitere Informationen auf netcetera.com und LinkedIn .

