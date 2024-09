Das Aufwärtsmomentum des Aktienkurses der Commerzbank verlor Ende Mai 2024 seine Kraft und ging in eine Seitwärtsrange über. Angst vor einem Rückgang der Wirtschaft führte Anfang August auch zu einem Kurseinbruch der Commerzbank-Aktien. Aktuell konnte sich der Kurs etwas erholen, Analysten senkten aber das Kursziel.Die Ursache für die Kursvolatilität an den globalen Börsen zu Beginn des Monats August 2024 war die Besorgnis über eine potenzielle Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten. Zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...