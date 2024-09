Marktschorgast/Düsseldorf (ots) -Seit fast einem Jahrzehnt steht der FRANKIA TITAN für Luxus, Autarkie und höchste Qualität auf Basis des Fiat-Ducato. Jetzt gibt der renommierte oberfränkische Hersteller anspruchsvollen Reisenden ein neues Gefühl von Freiheit: Denn mit dem FRANKIA TITAN können diese nun selbst entscheiden, was sie brauchen, um unterwegs rundum glücklich zu sein. Und: Durch einen vergleichsweise günstigen Einstiegspreis kann man noch leichter ins Luxussegment einsteigen. Premiere feiert der FRANKIA TITAN mit neuem Außendesign auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. In Halle 17 ist er vom 30. August bis 8. September live in drei Grundrissvarianten zu sehen.https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-titan/newsaktuell-csd24Selbst entscheiden, was Luxus bedeutet - und dabei bares Geld sparenDer edle FRANKIA TITAN ist ideal für anspruchsvolle Reisende, die die besonderen Annehmlichkeiten eines luxuriösen Wohnmobils mit knapp acht bzw. über acht Meter genießen wollen. Und für alle, die selbst entscheiden wollen, was für sie Luxus bedeutet. Deshalb gibt der FRANKIA TITAN freiheitsliebenden Individualisten jetzt die Möglichkeit, vergleichsweise günstig ins Luxussegment einzusteigen. Und je nach besonderen Bedürfnissen können verschiedene Luxus-Pakete optional gewählt werden.Attraktive Deals durch clevere Kombination von PaketenWas macht eine Tour zur Luxusreise? Welches Thema liegt Kunden besonders am Herzen? Ob Autarkie, Digitalisierung, Aufbau oder Style - der FRANKIA TITAN hat das passende Paket für alle Ansprüche. Und wenn diese clever kombiniert werden, können Reisende dabei auch bares Geld sparen. Den FRANKIA TITAN gibt es ab sofort in zwei Längen (790/840) jeweils als Variante mit Queensbett oder getrennten Betten. Neu ist der Grundriss I 790 GDW mit noch größerem Waschraum und großer Freiheit dank Face-to-Face-Sitzgruppe mit Längsbänken.Alle Highlights des FRANKIA TITAN auf einen Blick- 5,5-Tonner auf starker Fiat-Ducato-Basis - in Serie: 180 PS, Automatikgetriebe, Tempomat)- Fünf Grundrisse zur Wahl: mit Längsbetten oder mit Queensbett- Neuer Style: Individuelles Außendesign setzt auf cooles Understatement- Der perfekte Einstieg ins Luxussegment: attraktiver Grundpreis ab 149.900 Euro- Durch eine clevere Paket-Kombi können Kunden sogar bis zu 6.000 Euro sparen- Optional im FRANKIA TITAN: Autarkie-Paket mit 300-Ah-Batterie, 3 x 100-W- Solarmodule, Batteriebooster etc.- Typisch TITAN: Heckgarage mit bis zu 1,24 m Höhe, FRANKIA Doppelboden mit durchgängiger Höhe von 35 cm, 150-L-Frischwassertank, 32-Zoll-TV- NEU: Grundriss I 790 GDW - mit extragroßem Waschraum und großer Freiheit dank- Face-to-Face-Sitzgruppe, großer MaxiFlex-Längsküche u. v. m.https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-titan/newsaktuell-csd24Caravan Salon Düsseldorf: FRANKIA und die Groupe Pilote in Halle 17Neben dem edlen FRANKIA TITAN gibt es während des Caravan Salon Düsseldorf natürlich noch viel mehr von FRANKIA und der gesamten Groupe Pilote in Halle 17 zu sehen. Vom 30. August bis 8. September werden in hier neben den 19 Highlights von FRANKIA sowie 11 Modellen des Microliners Yucon auch die neusten Wohnmobile von Pilote, Le Voyageur und Joa Camp live zu sehen sein.www.frankia.comPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Stefanie Leupold | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5855220