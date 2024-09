Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen (10Y) verlassen den letzten Handelstag der Woche im Minus, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite falle auf 2,29% (minus 3bp). Anekdote am Rand: Im September 1990 habe man als Investor eine Rendite von 9,13% für zehnjährige Bunds einloggen können. In diesem Umfeld würden die derzeit zu erzielenden Renditen (auch in der wirtschaftlichen, deutschen Gesamtsituation) in einem ganz anderen Licht erscheinen. ...

