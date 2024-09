Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer spekulieren auf eine weitere Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank, so die Analysten der Helaba.Der disinflationäre Trend sei intakt und die konjunkturelle Entwicklung lasse zu wünschen übrig. Daher werde sich der EZB-Rat auf der Sitzung in der kommenden Woche wohl zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik hinreißen lassen. Die in diesem Wochenverlauf anstehenden Auftragseingänge in Deutschland und die Industrieproduktion würden daran wohl kaum etwas ändern. ...

