Die US-Sonderzöllen auf E-Autos aus China sind nicht wie angekündigt im Laufe des Augusts in Kraft getreten. Laut dem Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten soll aber "in den kommenden Tagen" eine Entscheidung verkündet werden. Kurz zur Einordnung: Ursprünglich wollten die USA die Aufschläge auf importierte E-Autos aus China am 1. August einführen. Zwei Tage vor diesem Datum gab das Büro des US-Handelsbeauftragten jedoch bekannt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...