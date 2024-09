Unterföhring (ots) -- HD+ IP TV-Stick einfach einstecken, einschalten und sofort HD+ TV-Komfort genießen- Ermöglicht bequemen Wechsel von Kabel oder DVB-T2 auf IP-TV- Auch für ältere TV-Geräte geeignet: für ein smartes TV-Vergnügen- UVP: 69 EUR inkl. Gutschein für drei Monate HD+ IP- Danach zum sehr attraktiven Preis von 6 EUR / Monat fernsehen- Im Fachhandel und im HD+ Webshop ab Mitte September verfügbarDer neue HD+ IP TV-Stick bietet eine einfache und flexible Lösung für den TV-Empfang. Der Stick ermöglicht den Empfang von mehr als 100 HD-Sendern über das Internet inklusive vieler Komfortfunktionen und bringt damit Fernsehen direkt auf den Bildschirm. Er ist ideal für alle, die eine kostengünstige, unkomplizierte und moderne Alternative zum Kabel-TV- oder DVB-T2-Empfang oder eine Lösung für das Zweit-TV-Gerät suchen. Ab Mitte September ist der HD+ IP TV-Stick im Fachhandel sowie im HD+ Webshop verfügbar.Mit dem HD+ IP TV-Stick wird Fernsehen ganz einfach: einstecken, einschalten und sofort Live-TV genießen.Zeitgemäß fernsehen: Zugriff auf die praktischen Funktionen von HD+Der HD+ IP TV-Stick bietet nicht nur Live-TV in bester HD-Qualität, sondern auch Zugriff auf alle Funktionen der HD+ TV-App, wie die Suche von Inhalten in verschiedenen Mediatheken gleichzeitig, Pause, Neustart und einen umfassenden Programm-Guide. Außerdem können beliebte Streaming-Apps wie Netflix, YouTube oder Prime Video direkt aufgerufen und viele weitere über den Google Play Store genutzt werden. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt dabei für zusätzlichen Komfort und Benutzerfreundlichkeit."Mit dem HD+ IP TV-Stick setzen wir unsere Produktoffensive konsequent fort. Unser Ziel ist es, allen TV-Haushalten in Deutschland Fernsehen mit zeitgemäßen Funktionen zu ermöglichen - flexibel, individuell, einfach und günstig. So wie es Satelliten-TV-Haushalte heute bereits mit der HD+ TV-App erleben können", sagt Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. "Der HD+ IP TV-Stick bietet dabei nicht nur Mieterinnen und Mietern eine interessante Alternative, sondern macht auch Zweit- oder Dritt-TV-Geräte im Schlaf- oder Hobbyzimmer zu smarten Unterhaltungsgeräten."Günstig fernsehenDer HD+ IP TV-Stick kostet 69 EUR (unverbindliche Preisempfehlung). Im Kaufpreis sind drei Monate HD+ IP inklusive. Nach Ablauf dieser Gratisphase können Kundinnen und Kunden das Angebot für 6 EUR pro Monat weiter nutzen, wobei das Abo monatlich kündbar ist. Mit dem Zusatzprodukt HD+ MultiScreen kann der Stick auch im EU-Ausland genutzt werden - nebst zwei weiteren Streams beispielsweise für das Smartphone oder das Tablet.Der HD+ IP TV-Stick ist ab Mitte September im Handel oder online unter www.hd-plus.de erhältlich.Weiteres Bildmaterial unter https://www.hd-plus.de/presseÜber HD+HD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ die TV-Plattform mit der größten technischen Reichweite. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Sender (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie über 70 frei empfangbare HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deSollten Sie keine Pressemeldungen mehr erhalten wollen, kontaktierenSie uns einfach unter frank.lilie@hd-plus.de.Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärungfinden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutzOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/5855310