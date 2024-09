Silber hat aktuell noch Aufholpotential zum Gold

Anzeige / Werbung

Sprott-CEO rechnet mit einem weiteren Preisanstieg bei Silber

Der Silberpreis ist verglichen mit dem Preis, der derzeit für eine Feinunze Gold bezahlt

werden muss, immer noch vergleichsweise niedrig. Diese Ansicht vertritt nicht nur die

Redaktion von Goldinvest, sondern auch John Ciampaglia, der CEO von Sprott Asset

Management. Er hat sich kürzlich zu den Chancen von Gold und Silber geäußert und dabei

klar zu erkennen gegeben, dass er dem Silber aktuell die etwas größeren Chancen einräumt.

John Ciampaglia spricht sich damit nicht explizit gegen das Gold aus, sondern er erwartet,

dass sich dieses auch in den nächsten Monaten recht gut entwickeln wird, denn die Gründe,

die bislang für den überzeugenden Preisanstieg beim Gold verantwortlich waren, bestehen

noch immer fort.



Silberbarren; Quelle: Depositphotos

Ein entscheidender Punkt, auf den die Anleger immer sehr genau achten werden, ist dabei

der Realzins, also das, was von den nominalen Zinsen nach Abzug der Inflation noch übrig

bleibt. Sollte dieser Wert wieder negativ werden, wenn die Notenbanken in Kürze damit

beginnen werden, ihre Zinsen zu senken, könnte dies insbesondere für die Edelmetalle Gold

und Silber zu einem starken Kaufanreiz werden.

Bis Ende August entwickelte sich das Silber besser als das Gold

Den Goldpreis stützt seit Mitte Februar eine Mischung aus deutlich gestiegenen

geopolitischen Risiken, anhaltenden Käufen der Zentralbanken und nachlassende Verkäufe

von börsengehandelten Fonds. Beim Silber waren es vor allem die Käufe in Indien und China,

welche den Preis ansteigen ließen. Wobei hier jedoch sehr viel Papiersilber, also die an den

Börsen gehandelten Futurekontrakte, erworben wurden.

Nach zwei Monaten mit Abflüssen zeigten die Anleger im Juli jedoch erstmals wieder ein

erneutes Interesse an börsengehandelten Silberfonds. Die Zuflüsse in Höhe von 300

Millionen US-Dollar vermochten bislang aber noch nicht, die vorangegangenen Abflüsse von

in Summe einer Milliarde US-Dollar auszugleichen.

Obwohl das Interesse der Anleger in 2024 bislang alles andere als stabil war, konnte der

Silberpreis seit Anfang Januar bislang um 28 Prozent zulegen, während das Gold "lediglich"

einen Anstieg um 23 Prozent zu verzeichnen hatte. So schön und erfreulich diese Anstiege

sind: Die hohen zweistelligen Zuwächse führen zwangsläufig zu der Frage, ob damit das

Ende der Fahnenstange erreicht ist.

Relativ zum Gold ist das Silber immer noch unterbewertet und hat entsprechend

Potential

John Ciampaglia, der CEO von Sprott Asset Management, machte in diesem Zusammenhang

darauf aufmerksam, dass allgemeiner Konsens darüber besteht, dass die Edelmetalle auf

längere Sicht weiter gedeihen werden und die Untersuchungen von AOTH zum Silbermarkt

darauf hindeuten, dass eine Preiskorrektur nach oben bevorsteht.

Erfahrungsgemäß entwickeln sich Silber und Gold weitgehend parallel, da beide Edelmetalle

ähnliche Makro- und Währungsabsicherungseigenschaften aufweisen. Vor diesem

Hintergrund bleibt festzuhalten, dass das Gold in diesem Jahr bereits neue Allzeithochs

ausgebildet hat, während es dem Silber noch nicht gelungen ist, dauerhaft über das

Mehrjahreshoch bei 30 US-Dollar je Feinunze anzusteigen.

Bei einem Goldpreis von dauerhaft über 2.500 US-Dollar hat das Silber damit tendenziell

weiteres Aufholpotential und die langjährige Erfahrung zeigt ebenfalls, dass der Silberpreis

sich normalerweise etwas zeitverzögert zum Goldpreis auf den Weg zu neuen Hochs macht.

John Ciampaglia ist es daher ein Rätsel, dass der Silberpreis immer noch unter 30 US-Dollar

liegt.

Silber "ist offensichtlich weit von seinen Höchstständen aus dem Jahr 2010 entfernt, und wir

würden es gerne sehen, wenn es wieder die 50-US-Dollar-Marke erreichen würde", sagte der

CEO von Sprott Asset Management. "Wir glauben, dass Silber die Fähigkeit hat, dies im Laufe

der Zeit zu tun".

Jeder Anleger, besonders jene, die ohnehin im Rohstoff- bzw. Edelmetallsektor besonders

aktiv sind, sollte deshalb intensiv prüfen, ob der eigene Silberbestand bzw. die Zahl der im

Depot vorhandenen Silberminen und Minenentwickler ausreichend hoch bemessen ist, um

von diesem Aufholpotential angemessen profitieren zu können.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nicola Mining Inc. halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen oder möchte eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen, über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, eingehen, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Nicola Mining Inc. nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.

Enthaltene Werte: XD0002746952