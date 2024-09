© Foto: Patrick Semansky/AP/dpa



Schon Kurrios: Die erste Zinssenkung der Fed wurde so sehr herbeigesehnt. Jetzt steht sie vor der Tür und könnte genau das Gegenteil bewirken. Statt die Märkte weiter zu befeuern, könnte sie neue Sorgen schüren.Wir starten heute in den September. Sowohl hierzulande als auch überm großen Teich ist der 9. Monat des Jahres an der Börse kein gutes Pflaster für Anleger. Im Durchschnitt hat der deutsche Leitindex seit 1959 1,82 Prozent verloren. Die Bilanz im Dow Jones sieht auch nicht viel besser aus. Seit 1960 hat der Dow Jones im September im Durchschnitt 0,9 Prozent eingebüßt. Wird dieses Jahr anders? Es gibt zwei Gründe, warum dieses Jahr der September nicht der schlechteste Börsenmonat des …