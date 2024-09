München (ots) -- Petra, Selina, Pascal und Freundin Lea ziehen zurück nach Mannheim- Dagmars Todestag jährt sich zum zweiten Mal- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - Montag bis Freitag um 18:05 Uhr bei RTLZWEIPetra, Selina, Pascal und seine Freundin Lea sind nach zwei Monaten zurück in Mannheim. Ihr Kumpel Michael hat der Familie eine Wohnung besorgt. Petra will hier einen Neustart wagen und hat deshalb auch die letzte Verbindung zum ehemaligen Wohnort Dessau gekappt: Per Handy-Sprachnachricht macht sie mit ihrem Freund Andi Schluss.Auch Beates Sohn Pascal ist wieder zu seiner Mutter in die Benz-Baracken gezogen. Er hat während seiner Zeit als Bahnmitarbeiter irrtümlich Kindergeld bezogen. Die 4000 Euro fordert das Amt nun zurück.Elvis plagen starke Rückenschmerzen. Bei einer Magnetresonanztomographie, auch MRT genannt, soll der Grund für seine Schmerzen gefunden werden. Und auch Jannie ist seit zwei Wochen aufgrund von akuten Rückenschmerzen krankgeschrieben. Bei ihr wurde eine Spinalkanalstenose diagnostiziert. Eine zeitnahe OP ist für Jannie wahrscheinlich unumgänglich. Dieter hingegen erfährt bei einem Arztbesuch, dass seine Leber- und Entzündungswerte zu hoch sind. Er und Carmen machen sich große Sorgen.Die Benz-Baracken feiern Halloween! Carmen und Dieter höhlen Kürbisse aus. Bei Elvis und Katrin wird gebacken und Nachbar Florian und seine Kinder dekorieren den Eingangsbereich.Dagmars Todestag jährt sich zum zweiten Mal. Im November 2021 verstarb die gute Seele der Benz-Baracken überraschend an einem Gehirnschlag. Die Bewohner der Benz-Baracken nutzen den Anlass, um ihrer guten Freundin zu gedenken.Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert. Die neuen Folgen werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100922521