Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA



Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA

ISIN: DE0007274136



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 02.09.2024

Kursziel: 150,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Dunkle Wolken in H1, gemischte Signale zu Beginn von H2

Sto hat in der vergangenen Woche den Halbjahresbericht 2024 vorgelegt und die im Juli signifikant revidierte Guidance bestätigt.

Inlandsumsatz um rund 10% rückläufig: In H1 verbuchte Sto Konzernerlöse i.H.v. 795,7 Mio. EUR (-7,1% yoy), womit sich der Umsatzrückgang in Q2 mit -8,0% yoy auf 455,2 Mio. EUR gegenüber Q1 (-5,9% yoy) noch etwas beschleunigt hat. Auf Halbjahressicht zeigte sich das Ausland mit einem Minus von 5,2% yoy auf 473,6 Mio. EUR etwas robuster, während der Umsatz im Inland um 9,8% yoy auf 322,1 Mio. EUR schrumpfte. Insbesondere in den üblicherweise umsatzstarken Monaten Mai und Juni, in denen die Verarbeitung der im Außenbereich verwendeten Sto-Produkte durch häufige Regenfälle in mehreren wichtigen Märkten behindert wurde, verlief die Geschäftsentwicklung 'gravierend unter dem Vorjahresniveau und den Erwartungen'. Im Juli lag der Konzernumsatz laut Vorstand wiederum geringfügig über dem Vorjahreswert, blieb jedoch weiter hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Ergebnis trotz verbesserter Rohertragsmarge stark rückläufig: Ergebnisseitig konnte Sto trotz des kommunizierten Preisdrucks in H1 die Rohertragsmarge gegenüber dem Vorjahr überraschenderweise um 160 BP auf 54,4% verbessern, was den höchsten Halbjahreswert seit H1 2020 bedeutete. Nichtsdestotrotz fielen das EBIT mit 29,3 Mio. EUR (-49,7% yoy) bzw. die EBIT-Marge von 3,7% (-310 BP yoy) erheblich niedriger aus. Verantwortlich hierfür waren vor allem die trotz einer leicht niedrigeren Mitarbeiterzahl durch Tarifeffekte höheren Personalaufwendungen (Quote: 27,9%; +270 BP yoy) sowie die hohen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Quote: 19,6%; +140 BP yoy). Letztere enthielten zwar keine Impairments, dürften aber u.a. durch erhöhte Beratungskosten aus der Einführung von SAP S4/HANA belastet gewesen sein. Auch das Nettoergebnis ging im vergleichbaren Ausmaß auf 20,4 Mio. EUR (Vj.: 40,5 Mio. EUR) zurück.



Guidance stellt leichtes Wachstum in H2 in Aussicht: Die für das Gesamtjahr avisierte Umsatz-Guidance i.H.v. 1,66 Mrd. EUR deutet mit Blick auf H2 bereits wieder auf leichtes Wachstum hin (rd. +1% yoy). Das FY-EBIT soll sich im Bereich von 62 bis 82 Mio. EUR bewegen, was im Mid Point für H2 eine Marge von rund 5% erwarten lässt. Die Rohmarge dürfte dabei aufgrund eines weiter zunehmenden Preisdrucks wieder unter das H1-Level fallen. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass in der Guidance nach wie vor drohende Impairments abgebildet sind. Das ursprünglich für das Gesamtjahr 2024 vorgesehene CAPEX-Volumen von etwa 50 Mio. EUR wird laut Vorstand aus heutiger Sicht nicht ausgeschöpft. In H1 wurden Investitionen i.H.v. 15,8 Mio. EUR (Vj.: 14,1 Mio. EUR) getätigt, sodass eher FY-CAPEX von ca. 40 Mio. EUR zu erwarten sind. Im Fokus stehen aktuell die Errichtung einer neuen Nassproduktionsanlage in Mexiko, zusätzliche Produktionskapazitäten bei einer Tochtergesellschaft in Australien sowie Maßnahmen im Rahmen des Modernisierungsprogramms "Retrofit'.



Fazit: Die Visibilität im Hinblick auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung insb. in 2025 ff. bleibt für uns momentan sehr eingeschränkt. Wenngleich sich unser Kursziel infolge des angepassten CAPEX-Bedarfs sowie der Fortschreibung des Modells leicht auf 150,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR) erhöht, raten wir Investoren dazu, zunächst die Erkenntnisse des CMD in dieser Woche abzuwarten und bestätigen vorerst das Rating 'Halten'.

