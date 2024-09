FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nordea mit "Buy" und einem Kursziel von 15 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Marlene Eibensteiner nahm die Bewertung nordischer Banken auf, darunter auch die der Bank Nordea. Für diese sieht sie laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Ertragspotenzial durch die Gebühren. Die nordischen Banken seien zwar nicht immun gegen den Ertragsdruck, der sich aus erwarteten Zinssenkungen ergebe, eine starke Kosteneffizienz und die Vermögensqualität der Banken, die solide Kapitalrenditen von um die zehn Prozent ermöglichten, seien positiv./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 08:15 / CET



ISIN: FI4000297767

