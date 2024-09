Wissenschaftliche Fortschritte, ein großes öffentliches Interesse und ein noch nie dagewesenes Maß an Investitionen treiben in den USA die "Longevity Industry" an. Doch wie realistisch sind ihre Pläne? Das britische Amt für Statistik bietet einen Online-Rechner für die Lebenserwartung an. Gib dein Alter und Geschlecht ein und die Website wird anhand nationaler Durchschnittswerte das Alter ausspucken, in dem du voraussichtlich aufhörst zu leben. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...