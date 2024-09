© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Experten von Berenberg sehen für den Rüstungsriesen großes Wachstumspotenzial im Verteidigungsgeschäft und heben ihr Kursziel deutlich an. Anleger könnten sich auf deutliche Kursgewinne freuen.Berenberg-Analyst George McWhirter hat die Rheinmetall-Aktie genauer unter die Lupe genommen und ein äußerst positives Fazit gezogen. Er bestätigt seine Kaufempfehlung für den Rüstungskonzern und hebt das Kursziel auf 655 Euro an, was mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. McWhirter hat ein detailliertes Modell von Rheinmetalls Verteidigungssparte erstellt, das auf 193 festen Aufträgen, Rahmenverträgen und zukünftigen Auftragschancen basiert. Diese Analyse stärkt sein Vertrauen in die …