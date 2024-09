Bitcoin Kurs Prognose: Unter diesen Umständen erreicht BTC 100.000 US-Dollar

Bereits seit einigen Monaten befindet sich der Bitcoin Kurs in einer Konsolidierungsphase und schafft es einerseits nicht, die wichtigen Widerstandsmarken zu überschreiten, andererseits halten die Unterstützungsmarken weiterhin. Das führt dazu, dass sich der Bitcoin Preis seit einigen Wochen schon auf einem Niveau zwischen 57.000 US-Dollar und 62.000 US-Dollar befindet - mit nur wenigen Ausnahmen außerhalb dieses Bereichs.

Allerdings zeigt ein Blick auf unsere Bitcoin Prognose, dass der BTC-Token unter Umständen schon bald einen enormen Sprung nach oben machen könnte. Wir verraten, was hinter dem bullishen Ziel von 100.000 US-Dollar steht.

US-Wahlkampf entscheidend für Bitcoin Preis?

Derzeit läuft der Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl in den USA, die bereits im kommenden November durchgeführt wird. Auch Kryptowährungen rücken dabei immer stärker in den Vordergrund und vor allem Ex-Präsident und aktueller Präsidentschaftskandidat der Republikaner Donald Trump hat sich selbst zum "Bitcoin Präsident" ausgerufen. Dabei hat er in den letzten Monaten große Zugeständnisse an die Krypto-Branche gemacht, doch auch Kamala Harris - aktuelle Vize-Präsidenten und Kandidatin der Demokraten - könnte sich wesentlich offener für Änderungen in der Krypto-Welt zeigen als ihr Vorgänger Joe Biden.

Trotzdem könnte vor allem eine Wahl von Trump als US-Präsident für die US-amerikanische Krypto-Szene wichtig sein: Er hatte bereits erklärt, dass er das Krypto-Mining im Land fördern möchte, die Privatsphäre - selbst bei Zahlungen mit Kryptowährungen - verstärken möchte und sogar die USA zur "Bitcoin-Nation" machen will. Der Vermögensverwahrer VanEck geht davon aus, dass ein Wahlgewinn von Trump den Bitcoin Kurs auf ein Niveau von über 100.000 US-Dollar heben wird.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Bis die größte Kryptowährung der Welt allerdings einen so hohen Preis erzielen kann, könnte noch einiges an Zeit vergehen. Aktuell scheint der BTC-Token nämlich in einer Art Dämmerzustand gefallen zu sein, denn alleine in der letzten Woche fiel der Kurs um 9,61 Prozent (siehe Bild oben). Einer der Hauptgründe hierfür waren Verkäufe von Bitcoin-Miner, wie der Krypto-Analyst Ali Martinez in einem Tweet erklärt: 2.655 BTC-Token im Wert von über 150 Millionen US-Dollar wurden alleine am Wochenende liquidiert.

Es ist also davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen keine besonders starken Kursveränderungen stattfinden werden. Gerade deshalb fokussieren immer mehr Krypto-Anleger derzeit auch eine andere Gruppe von Kryptowährungen: Meme-Coins liegen erneut im Trend und vor allem Presale-Projekte scheinen, überzeugen zu können. Gerade Multi-Chain-Projekte wie Base Dawgz ($DAWGZ) liegen voll im Trend.

Presale-Ende in Sicht: Noch zwei Tage bis zum Base Dawgz Launch

Heutzutage müssen Meme-Coins wesentlich mehr liefern, als einfach nur dem humoristischen Dog-Meme anzugehören. Auch Base Dawgz hat dies erkannt und setzt deshalb auf einen Multi-Chain-Ansatz: Der $DAWGZ-Token lässt sich nicht nur auf der Solana-Blockchain nutzen, sondern kann auch über die Netzwerke von Ethereum, Avalanche, Base und der Binance Smart Chain gehandelt werden. Das hat den großen Vorteil, dass sich interessierte Anleger so die Blockchain heraussuchen können, die am ehesten auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse eingeht und die besten Konditionen bietet.

Gleichzeitig möchten die Entwickler so erreichen, dass die Dezentralisierung - einer der wichtigsten Grundpfeiler von Kryptowährungen - garantiert bleibt.

Der aktuelle Presale läuft noch 48 Stunden, bevor die Listung an den ersten dezentralen Kryptobörsen (DEX) beginnt. Solange haben Community-Mitglieder noch die Chance, unter dem Motto "Be Social for Airdrops" an dem Share-to-Earn-Konzept teilzunehmen. Hierzu können verschiedene "Missionen" durchgeführt werden, wodurch die Teilnehmer Punkte sammeln. Diese werden nach dem offiziellen Launch in $DAWGZ-Token umgewandelt und dann als Airdrop an die Community versendet.

Zudem gibt es bereits ein erstes Staking-Programm mit einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von derzeit 720 Prozent. Es kann sich also durchaus lohnen, noch vor dem Launch günstig in Base Dawgz zu investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.