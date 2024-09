EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyramid AG gibt Strategie-Update und ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025



02.09.2024 / 11:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyramid AG gibt Strategie-Update und ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 Maßnahmenpaket zur Stärkung der Wettbewerbsposition

Erschließung neuer Kundengruppen und Marktsegmente

Optimistischer Blick auf das Jahr 2025 München, 2. September 2024 - Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52 ), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, strebt im Geschäftsjahr 2025 die Rückkehr auf einen Wachstumspfad an und hat verschiedene Maßnahmen beschlossen, um dieses Ziel zu unterstützen. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Produkte & Technologie, Marketing & Vertrieb sowie Strategie. "Die notwendige Stärkung des Vertriebs und der Entwicklung führt im Geschäftsjahr 2024 zu einer höheren Belastung bei den Personalkosten, bildet aber eine gute Basis für den Ausbau unseres Umsatzes im Jahr 2025. Die bestehende Auftragslage für das 1. Quartal 2025 lässt uns mit Optimismus in das neue Jahr blicken. Wir sehen eine gute Chance, unseren Umsatz im Geschäftsjahr 2025 wieder zu steigern und das EBITDA zu verbessern", erklärt Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG. Launch neuer Produkte und geplante Technologieinnovationen Durch die Einführung neuer Produkte in allen drei Geschäftsbereichen werden neue Kundengruppen und Marktsegmente erschlossen. Ein wesentliches Element ist dabei die KI-Unterstützung der Produkte, seien es KI-fähige Workstations, Hochleistungs-KI-Server sowie KI-Industrie-PCs mit hochleistungs-GPU-Karten für Modellberechnung und Realtime-KI-Analyse bei AKHET oder kosten- und leistungseffiziente KI-ARM-Systeme mit eigener REST-API bei Faytech. Auch POLYTOUCH greift bei seiner neuen Outdoor-Serie, neuen Self Checkout Systemen oder neuen Kiosksystemen auf entsprechende Elemente aus dem Portfolio von AKHET und Faytech zurück. Faytech erschließt sich zudem durch transparente und gebogene Displays ein völlig neues Geschäftsfeld - eine Technologie, die ein breites Spektrum an neuen Projekten ermöglicht, von der Gaming-Industrie bis zur Luftfahrt. Unterstützt wird die Produktoffensive durch verschiedene Technologieinnovationen wie neue Bonding-Verfahren, etwa für gebogene Displays, 3-dimensionales Verkleben oder neue Verfahren für Militär- und Automotive-Anwendungen, neue ARM-KI-Produkte die in Point-of-Sale-Systemen und der Industrie ausgerollt werden, sowie local dimming, extrem stabile ultra dünne Gläser und Full-Outdoor-Lösungen im Display-Bereich. Die Innovationen tragen zu einer höheren Leistungsfähigkeit und Qualität der Produkte bei und stärken damit die Wettbewerbsposition der Pyramid Gruppe. Intensivierung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten Gezielte Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sollen die Bekanntheit der Pyramid Gruppe und ihrer drei Geschäftsbereiche (AKHET, POLYTOUCH und Faytech) erhöhen und die Erschließung neuer Kundengruppen und Marktsegmente unterstützen. Dies beinhaltet unter anderem den deutlichen Ausbau der Social Media Aktivitäten, eine Ausweitung der Messe- und Eventteilnahmen sowie den Launch einer neuen interaktiven Website, die direkte Bestellmöglichkeiten für die Kunden beinhaltet. Der Launch eines Shopify Shops in Indien im dritten Quartal 2024 soll als Blaupause für alle weiteren Auslandsgesellschaften (China, Japan, Korea, USA) dienen und sowohl zu effizienteren Abläufen als auch besserer Sichtbarkeit im Markt beitragen. Auf dieser Basis soll die Neukundengewinnung vorangetrieben werden. Das beinhaltet den weiteren Ausbau des Vertriebsteams, die Optimierung der Cross-Selling-Aktivitäten, um die Synergien der drei Bereiche besser nutzen zu können, die verstärkte Internationalisierung aller drei Geschäftsbereiche mit einem Schwerpunkt auf den nordischen Ländern und Westeuropa sowie den deutlichen Ausbau des internationalen Partnernetzwerks. Fokussierung der Expansionsstrategie und M&A-Aktivitäten Vor dem Hintergrund der hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Entwicklung der Auslandsgesellschaften wird die bisherige Expansionsstrategie neu justiert, systematisch aufgebaut und künftig auf die größten Absatzmärkte konzentriert. Der Ausbau einer vollständig von der Pyramid AG kontrollierten Organisationsstruktur, inklusive Logistik, Service und Vertrieb, in Nordamerika sowie weiteren dafür in Frage kommenden Auslandsstandorten wird dort eine bessere Fokussierung auf die Wachstumstreiber ermöglichen. Auch M&A-Aktivitäten zur Stärkung der Wettbewerbsposition sind geplant. Zielunternehmen können aus dem IT-Resellerbereich, zum Ausbau des Vertriebs- und Serviceteams, dem Storage-Server- sowie dem Security-Bereich kommen. Optimistischer Blick auf das Jahr 2025 Der wirtschaftliche Ausblick für das zweite Halbjahr 2024 hatte sich zuletzt zunehmend verschlechtert, wobei die Pyramid Gruppe mit Umsatzeinbußen von ca. 6 % im Vergleich zum Wettbewerb, wo das Minus bis zu 25 % beträgt, noch deutlich besser dasteht. Notwendige Investitionen in die Stärkung des Vertriebs und die Produktentwicklung schlagen sich zudem in höheren Personalkosten nieder und belasten das Ergebnis. Dadurch verfügt die Pyramid Gruppe jedoch über eine gute Ausgangsbasis, um den Umsatz im kommenden Geschäftsjahr 2025 wieder zu steigern. Die aktuelle Auftragslage für das 1. Quartal 2025 lässt den Vorstand ebenfalls mit Optimismus auf das Geschäftsjahr 2025 blicken. Aufgrund der durchgeführten Business Development Aktivitäten hat sich die Projektsituation der Pyramid Gruppe außerordentlich gut entwickelt. Derzeit weist die Pyramid Gruppe das größte Projektvolumen ihrer Unternehmensgeschichte aus. Vor diesem Hintergrund ist der Vorstand der Pyramid AG optimistisch, im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und das EBITDA wieder steigern zu können. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Über die Pyramid AG: Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK



02.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com