Heidelberg / Fürth (ots) -Die SRH, einer der größten Bildungs- und Gesundheitsanbieter Deutschlands, führt den Ausbau und die Weiterentwicklung ihres Hochschulangebotes fort. So wurde jüngst die SRH Wilhelm-Löhe-Hochschule (https://www.srh-hochschule-fuerth.de/) im bayerischen Fürth zu 100 Prozent übernommen. Bereits 2020 hatte der gemeinnützige Stiftungskonzern die Mehrheitsanteile am Campus erworben.Der Schritt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Unternehmensstrategie der SRH (https://www.srh.de/de/news/2023/default-c3048905df/srh-erarbeitet-neue-unternehmensstrategie/): bis 2026 soll die Vorreiterrolle in Bildung und Gesundheit ausgebaut werden. Für den Hochschulbereich bedeutet dies konkret, das Angebot zu erweitern und noch mehr Menschen zugänglich zu machen. So will die SRH sowohl national als auch international neue Standorte eröffnen und die Zahl ihrer Studierenden auf 40.000 verdoppeln.Die SRH Wilhelm-Löhe-Hochschule Fürth wurde 2012 gegründet. Aktuell sind rund 450 Studierende eingeschrieben, wobei die Zahl stetig wächst. Das Angebot umfasst derzeit 10 Bachelor- und 8 Masterstudiengänge.Ausrichtung der Hochschule: Größeres Themenspektrum, deutliche InternationalisierungUrsprünglich auf die Bereiche Gesundheit und Soziales fokussiert, wurde die Hochschule in den vergangenen Jahren um die Bereiche Management und Internationale Studiengänge erweitert. Zum Wintersemester 2023/24 wurde erstmals der internationale Studiengang "Digital Health and Data Science" angeboten. Es folgte eine Ergänzung um "International Management and Leadership", "Supply Chain Management", "Applied Computer Science" sowie "Data Science - Business Analytics"."Die hohe Nachfrage von Studierenden aus aller Welt bestätigt, dass unsere Hochschule in Fürth in der Region, aber insbesondere bei Studierenden verschiedenster Nationalitäten auf großes Interesse stößt. Gerade im Bereich der internationalen Studierenden rechnen wir mit einer deutlichen Steigerung der Studierendenzahlen", sagte Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH. Fünf Studiengänge finden derzeit in englischer Sprache statt. Weitere Studiengänge sowie ein Ausbau des englischen Studienangebotes sind geplant."Bildung ist ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor für unser Land.""Ein attraktives Studienangebot in Deutschland auch für ausländische Studieninteressierte kann einen wichtigen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels leisten", verdeutlichte Christof Hettich. "Mehr noch: Indem wir ausländische Interessierte für ein Studium in Deutschland gewinnen, partizipieren wir gewissermaßen doppelt: zum einen volkswirtschaftlich, zum anderen generieren wir potenzielle hervorragend ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte."Hochattraktive Studienangebote und StandorteMit dem Campus Fürth gewinnt die SRH einen weiteren attraktiven, hochmodernen Standort. Zahlreiche namhafte internationale Konzerne, aber auch viele mittelständische Unternehmen und erfolgreiche Start-Ups sind in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen zuhause. "Das macht Fürth für Absolventen unseres Studiums als Wohn- und Arbeitsort attraktiv", so Christof Hettich.Erst zum Wintersemester 2023/24 hat der SRH Campus Hamburg (https://www.srh.de/de/news/2023/q3/srh-campus-hamburg-bezieht-neuen-heimathafen-im-herzen-der-hansestadt/) ein neues Gebäude direkt in der Altstadt der norddeutschen Metropole bezogen. Im Frühjahr übernahm die SRH den Campus im niederländischen Haarlem (https://www.srh.de/de/news/2024/q1/bildungsanbieter-srh-baut-seinen-hochschulbereich-weiter-aus/), der 2022 als Joint Venture gegründet worden war, zu 100 Prozent. Im Herbst 2024 wird mit Leipzig ein neuer Standort den Studienbetrieb aufnehmen. Im November folgt die feierliche Eröffnung des großen neuen SRH Campus in Berlin-Neukölln. Dies ist die erste Hochschule in diesem Bezirk - und damit ein bedeutender Meilenstein für die SRH und die Bildungslandschaft in der Bundeshauptstadt.Die SRH betreibt Hochschulen an insgesamt 19 Standorten in Deutschland, darunter die EBS Universität (https://www.ebs.edu/) in Wiesbaden und Oestrich-Winkel sowie die SRH Fernhochschule - The Mobile University (https://www.mobile-university.de/), sowie international in Paraguay (https://www.srh.de/de/news/2024/q2/fachkraefteschmiede-der-srh-in-paraguay-feiert-jubilaeum/) und den Niederlanden. Angeboten wird eine moderne Kombination aus Präsenzstudium und interaktiver Online-Lehre. Einige Studiengänge sind auch berufsbegleitend möglich.SRH | Gemeinsam für Bildung und GesundheitAls Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit fast 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,25 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro (2023).Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.