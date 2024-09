Knorr-Bremse meldet den Abschluss einer Übernahme: Das Closing der Akquisition von Alstom Signaling Nordamerika mit 800 Beschäftigten an sechs Standorten sei erfolgt, so das Münchener Unternehmen am Montag. "Mit dem Zukauf steigt Knorr-Bremse in Nordamerika in das attraktive Geschäft mit Signaltechnologien (CCS, Control, Command and ...

Den vollständigen Artikel lesen ...