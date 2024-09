Bei der Aktie von Siemens Energy geht die Zitterpartie in die nächste Runde. Nach dem Rebound der letzten Wochen steht der Kurs nun wieder inmitten ihrer Trading-Range. Während der Newsflow rund um den Konzern keine neuen Impulse liefert, so macht zumindest die charttechnische Lage den Anlegern Hoffnung.Seit Mai zeigt sich ein wiederkehrendes Muster an der Börse: Vielversprechende Anstiege werden regelmäßig von Verkaufswellen abgelöst. Diese anhaltende Unentschlossenheit des Marktes geht vor allem ...

