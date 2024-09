Augsburg (www.anleihencheck.de) - Der August war an den Kapitalmärkten ein typischer Sommermonat, mitsamt der damit einhergehenden Volatilität, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Für die habe es dabei nicht einmal eine klare Ursache gegeben, vielmehr sei die Sorge aufgrund mehrerer Faktoren gestiegen. Da seien zunächst die neuerlichen Bedenken um die wirtschaftliche Entwicklung in den USA sowie kurzfristig starker Druck durch die Auflösung japanischer Währungsgeschäfte (Carry Trades) gewesen. Diese Phase sei mittlerweile überwunden und die Märkte hätten sich erholt. ...

