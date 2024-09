Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of September 3, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short Name ISIN Code BEAR AFRM X5 AVA 1 GB00BQRQ0H95 BEAR ARM X6 AVA 1 GB00BS9LZ049 BEAR SPX X3 AVA 1 GB00BG5XHT34 BEAR WRT1V X5 AVA 5 GB00BQRK2V98 BULL ESTC X5 AVA 1 GB00BQRQ1G53 BULL BENSI X8 AVA 12 GB00BNV3WK28 MINI L CALTX AVA 13 GB00BNTQGZ64 MINI L CSU AVA 01 GB00BSJVRN16 MINI S BAHNB AVA 3 GB00BSJLY410 MINI S CELH AVA 23 GB00BQRNJF18 MINI S EA AVA 016 GB00BL051Z37 MINI S RVRC AVA 7 GB00BNTRXM59 AZN4I 1750 AVA GB00BSJJQ493 AZN4I 2000 AVA GB00BSJK5G71 AZN4U 1500 AVA GB00BSJK4D75 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.