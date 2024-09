TSMC hat bedeutende Expansionspläne in Deutschland und Japan enthüllt. In Deutschland plant TSMC die Errichtung einer neuen Fabrik in Dresden, deren Produktionsbeginn für 2027 vorgesehen ist. Finnaztreff.de beleuchtet die Details.Die Fabrik wird sich auf die Herstellung von Chips für die Autoindustrie spezialisieren und voraussichtlich 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Renommierte Technologieunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...