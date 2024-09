Das Maklerunternehmen Sachexperte GmbH & Co. KG übergibt einen Teil seines Kundenbestands an die Kompass Group. 300 Privatkunden übernimmt das InsurTech von dem im Großraum München tätigen Maklerbetrieb. Bei der Kompass Group tut sich wieder etwas in Sachen Konsolidierung: Das Karlsruher InsurTech hat nun 300 Privatkunden des bei München tätigen Maklerunternehmens Sachexperte GmbH & Co. KG übernommen. Bei den erworbenen Beständen stehen Sachversicherungen im Mittelpunkt. Rund 200 Gewerbekunden verbleiben ...

