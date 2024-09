DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen und der Anleihemarkt wegen des "Labor Day" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.653,00 -0,1% +15,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.591,25 -0,2% +12,6% Euro-Stoxx-50 4.956,08 -0,0% +9,6% Stoxx-50 4.540,86 -0,2% +10,9% DAX 18.881,15 -0,1% +12,7% FTSE 8.366,62 -0,1% +8,3% CAC 7.616,70 -0,2% +1,0% Nikkei-225 38.700,87 +0,1% +15,7% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 133,33 -0,24 -4,34 YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,66 73,55 +0,1% +0,11 +3,8% Brent/ICE 76,85 76,93 -0,1% -0,08 +2,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,815 39,40 -1,5% -0,59 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.497,56 2.503,39 -0,2% -5,83 +21,1% Silber (Spot) 28,62 28,86 -0,8% -0,24 +20,4% Platin (Spot) 925,68 928,35 -0,3% -2,67 -6,7% Kupfer-Future 4,12 4,15 -0,5% -0,02 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich nach den deutlichen Abgaben am Freitag wenig verändert. Gegenwind kommt von anhaltenden Sorgen über die Nachfrage aus China, von wo zum Wochenstart lediglich durchwachsen ausgefallene neue Konjunkturdaten berichtet wurden.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: n.a. 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 49,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Stützend wirken die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes in der EU. Sie wurden zumeist nach oben revidiert, auch in Deutschland. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen bewegen kaum, ihre makroökomischen Auswirkungen für Deutschland werden als begrenzt eingeschätzt, außerdem brachten die Ergebnisse auch keine Überraschungen zu den Umfragen vor der Wahl. Weil an der Wall Street wegen des Feiertages "Labor Day" nicht gehandelt wird, könnte die Liquidität im europäischen Handel weiter ausdünnen, heißt es im Handel. Rohstoffaktien liegen gemessen an ihrem Stoxx-Subindex 0,7 Prozent im Minus. Verweisen wird hier auf chinesische Konjunkturdaten, die durchwachsen ausgefallen sind. Unter anderem sank der offizielle Einkaufsmanagerindex der Industrie zum vierten Mal in Folge und rutschte tiefer in den Schrumpfungsbereich. Übernahmespekulation gibt es bei Rightmove: Der Kurs des britischen Online-Immobilienportals schnellt mit Interesse seitens der australischen Rea Group um fast 22 Prozent nach oben. Im Sog geht es für Scout24 um 3 Prozent nach oben. Sanofi gewinnen 2,8 Prozent, nachdem das experimentelles Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib in einer Phase-3-Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat, wenn auch nicht in allen angedachten Anwendungsbereichen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:40 Fr, 17:06 % YTD EUR/USD 1,1066 +0,2% 1,1064 1,1067 +0,2% EUR/JPY 162,47 +0,6% 161,73 161,27 +4,4% EUR/CHF 0,9414 +0,3% 0,9397 0,9397 +1,5% EUR/GBP 0,8425 +0,1% 0,8419 0,8422 -2,9% USD/JPY 146,80 +0,5% 146,18 145,72 +4,2% GBP/USD 1,3135 +0,0% 1,3141 1,3143 +3,2% USD/CNH (Offshore) 7,1137 +0,3% 7,1026 7,0858 -0,1% Bitcoin BTC/USD 58.375,20 +0,0% 57.773,30 58.466,85 +34,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Euro zieht leicht an zum Dollar. Die Gemeinschaftswährung zeigt sich damit von den hohen Stimmenzuwächsen der rechtsextremen AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen unbeeindruckt. Leicht stützend wirkt dafür, dass der Einkaufsmanagerindex der Eurozone in zweiter Lesung leicht nach oben revidiert wurde, wie auch der Index für Deutschland.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - An den chinesischen Börsen ging es nach durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten etwas deutlicher nach unten. Aktien von Immobilienunternehmen wurden in Hongkong verkauft, nachdem China Vanke (-5,4%) für das erste Halbjahr einen Nettoverlust ausgewiesen hatte. New World Development stürten nach einer Gewinnwarnung um 13,8 Prozent ab, Longfor verloren 4 Prozent. Poly Real Estate gaben in Schanghai um gut 3 Prozent nach. Auch Autowerte wurden abgegeben, trotz kräftig gestiegener Absatzzahlen bei E-Autos. Allerdings waren die höheren Verkaufszahlen staatlichen Anreizen zu verdanken. Li Auto büßten 4,6, Great Wall Motor 5,3 und 4,2 Prozent ein. In Tokio war von Gewinnmitnahmen im Handelsverlauf die Rede, der Index im frühen Handel erstmals seit einem Monat die Marke von 39.000 Punkten überwunden hatte. Der schwächere Yen stützte Aktien exportorientierter Unternehmen wie Toyota Motor (+0,8%), Honda (+1,4%) oder Mazda (+0,6%). In Sydney gaben Rea um 5,3 Prozent nach. Das Unternehmen erwägt ein Übernahmegebot für den britischen Wettbewerber Rightmove.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) steigen zum Start in die neue Woche etwas. Nach dem stützenden Monatsultimo dürfte nach dem heutigen Feiertag in den USA das Volumen am Primärmarkt wieder anziehen, was die Notierungen der Anleihen tendenziell belastet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FRESENIUS

verkauft eine chilenische Tochter und IV-Produktionsstätte und setzt damit die Verschlankung des Produktionsnetzwerks von Fresenius Kabi fort.

JOST

hat seinen bestehenden Konsortialkredit durch einen neuen ESG-linked Konsortialkredit ersetzt.

MUTARES

prüft die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 100 Millionen Euro.

ATOS

hat wegen einer schwächeren Nachfrage vor einer schlechter als bisher angenommenen Geschäftsentwicklung gewarnt.

SANOFI

Das experimentelle Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib hat in einer Phase-3-Studie vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von nicht-schubförmiger MS (nrSPMS) im Vergleich zu einem Placebo gezeigt.

