CATL nennt erstmals konkrete Ziele für den Roll-out seiner 2022 präsentierten Batteriewechsel-Station. So sollen in China 2025 insgesamt 500 Einheiten am Netz sein. Längerfristig schwebt dem Konzern der Aufbau von 10.000 Tauschstationen vor. Anfang 2022 enthüllte CATL seine Batteriewechsel-Lösung namens Evogo und hat inzwischen auch mit dem Aufbau erster Standorte begonnen. Noch nicht klar war bisher, in welchem Umfang der Batteriehersteller das ...

