Die Kursentwicklung der Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) treibt Anlegern seit Jahren die Tränen in die Augen. Allein in den letzten zwölf Monaten büßte das US-Wasserstoffunternehmen fast 80% seines Wertes ein. Am vergangenen Freitag fiel die Aktie auf ein neues Allzeittief bei 1,88 US$. Wird die Plug Power-Aktie bald unter 1 US$ notieren? Kein Wachstum... Sowohl charttechnisch als auch fundamental ist es alles andere als gut um die Plug Power-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...