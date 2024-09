Höhere Stabilität und Markterweiterung

Alstom hat den Verkauf seines konventionellen Signaltechnikgeschäfts in Nordamerika an Knorr-Bremse erfolgreich abgeschlossen. Der Abschluss dieses Deals war ein bedeutender Teil des umfassenden Restrukturierungsplans von Alstom, der im November 2023 angekündigt wurde und auf die Stärkung der Bilanz abzielt. Mit dem Verkauf wurde die Umsetzung des 2 Milliarden Euro umfassenden Abbauplans abgeschlossen, was zu einer Stabilisierung der Investment-Grade-Ratings geführt hat. Alstom wird weiterhin auf dem nordamerikanischen Markt tätig sein und diese Region mit Kommunikationsbasierten Zugsicherungssystemen (CBTC) und dem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS) bedienen.

Knorr-Bremse stärkt Position in Nordamerika

Durch die Übernahme steigt Knorr-Bremse in das margenstarke und wachstumsstarke Segment der Bahnsignaltechnik in Nordamerika ein. Das akquirierte Geschäft umfasst etwa 800 Mitarbeiter an sechs Standorten. Dieser Schritt ist Teil der strategischen Entscheidung von Knorr-Bremse, das Portfolio zu erweitern und das Geschäft international zu skalieren. Der nordamerikanische Markt bietet durch die Digitalisierung und Weiterentwicklung der Signaltechnikprodukte erhebliche Wachstumspotenziale, und Knorr-Bremse strebt an, sich als führender System- und Plattformpartner im internationalen Bahnmarkt zu etablieren.

Alstom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...