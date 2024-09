© Foto: Dall-E



Nach der Sperrung des Kurznachrichtendienstes X in Brasilien wettert der prominente Hedgefondsmanager Bill Ackman gegen das Land: Der Markt sei uninvestierbar.Für Internetbenutzer in Brasilien ist der in Besitz von Tesla-CEO Elon Musk befindliche Kurznachrichtendienst X nicht mehr erreichbar. Bundesrichter Alexandre de Moraes hatte den Zugang zum ehemals als Twitter bekannten Netzwerk in der vergangenen Woche sperren lassen, nachdem das Unternehmen gerichtlichen Anordnungen nicht nach nachgekommen ist. Konkret ging es um die Einhaltung von Vorschriften zum Kampf gegen Hassrede und gezielter Falschinformation sowie der Benennung eines Rechtsvertreters. Der oberste Gerichtshof hatte X …