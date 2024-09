Strategische Wachstumsinvestition wird AlephYas weitere Expansion in den GCC-Ländern unterstützen.

AlephYa Education ("AlephYa" oder "Unternehmen"), ein führender Bildungsanbieter in den GCC-Ländern, gab heute eine Mehrheitsinvestition von TA Associates ("TA"), einem führenden globalen Private-Equity-Unternehmen, bekannt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Als Teil der Transaktion werden die bestehenden Investoren Gulf Investment Corporation ("GIC") und Oman International Development and Investment Company SAOG ("Ominvest") einen bedeutenden Anteil an dem Unternehmen behalten und eng mit TA zusammenarbeiten. Ashmore Investment Saudi Arabia ("Ashmore"), ein Investor in AlephYa seit 2017, wird seine Investition in das Unternehmen vollständig zurückziehen.

AlephYa wurde 2017 gegründet und hat sich zu einer schnell expandierenden Schulplattform entwickelt, die einheimischen und im Ausland lebenden Familien im gesamten Nahen Osten qualitativ hochwertige und erschwingliche Bildungsangebote macht. Das Schulnetzwerk des Unternehmens bietet eine Mischung aus amerikanischen, britischen und lokalen Lehrplänen an, die den Schülern die Fähigkeiten vermitteln, zukünftige Führungskräfte zu werden und gleichzeitig ihr nationales Erbe zu bewahren. Heute besitzt und betreibt AlephYa 13 Schulen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman mit insgesamt über 18.500 Schülern.

"Seit der Gründung von AlephYa vor nur sieben Jahren hat das Unternehmen eine starke, diversifizierte Plattform aufgebaut, die durch eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen sowie durch operative Exzellenz gekennzeichnet ist. Als erfahrene Investoren im Bildungsbereich sehen wir großes Potenzial für die weitere Expansion von AlephYa, sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen", sagte Dhiraj Poddar, Geschäftsführer bei TA. "Wir freuen uns sehr, mit dem AlephYa-Team zusammenzuarbeiten, um die Skalierung weiter voranzutreiben und mehr Gemeinden im GCC eine qualitativ hochwertige und erschwingliche Bildung zu ermöglichen", fügte Vishal Gupta, Direktor bei TA, hinzu.

"TA teilt unser Engagement für akademische Exzellenz, und ihre Investition bietet eine große Chance, unsere Bildungsinfrastruktur zu erweitern, unsere Einrichtungen zu verbessern und unseren Einfluss auf neue und bestehende Studenten zu erhöhen", sagte Shailesh Doshi, CEO und Mitbegründer von AlephYa. "Wir freuen uns, TA als Investor begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns auch darauf, ihr umfassendes Know-how bei der Skalierung von Unternehmen zu nutzen, um unser volles Potenzial auszuschöpfen", fügten Nadeem Masud und Chandra Tiwari, Mitbegründer von AlephYa, hinzu.

"Seit wir 2017 in das Unternehmen investiert haben, war es ein Privileg, AlephYa in einer Zeit des transformativen Wachstums an der Seite von Ominvest und GIC maßgeblich zu skalieren", kommentierte Ibrahim Assem, Head of Private Equity, MENA bei Ashmore Group plc. "Wir wünschen AlephYa und seinen Aktionären das Beste, um seine Position als eine der größten Schulgruppen in der Region zu festigen", fügte Kartik Patel, Head of Alternatives bei Ashmore Investment Saudi Arabia, hinzu.

"Wir glauben, dass AlephYa gut positioniert ist, um sein schnelles Wachstum fortzusetzen, da die Nachfrage nach zugänglicher, qualitativ hochwertiger Bildung in der gesamten GCC-Region weiter steigt. Diese Transaktion ist Teil der Strategie von GIC, mit führenden globalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns auf das nächste Kapitel in der Partnerschaft mit TA", sagte Mohammad Al-Fares, Leiter der Diversified Projects Division bei GIC.

"Wir freuen uns, TA als weiteren Investor bei AlephYa begrüßen zu dürfen. Als erfahrene Investoren im Bildungssektor sind wir zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit TA uns in die Lage versetzen wird, das Angebot von AlephYa zu verbessern und seine Präsenz weiter auszubauen. Diese Investition steht im Einklang mit dem Ziel von Ominvest, Unternehmen zu transformieren, um die Gesellschaft zu bereichern", kommentierte Badar Al Shanfari, Chief Investment Officer (Private Equity) bei Ominvest.

PwC Middle East fungierte als Finanzberater für TA. Al Tamimi Company und Goodwin Procter LLP berieten TA in rechtlichen Fragen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über AlephYa Education

AlephYa wurde 2017 gegründet und ist eine führende Bildungsgruppe, die Schulen in der gesamten GCC-Region besitzt und betreibt. AlephYa konzentriert sich darauf, globale Bürger zu fördern und Schüler mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie brauchen, um zukünftige Führungskräfte zu werden, und bietet hochwertige Bildung, die für jedes Kind erschwinglich und zugänglich ist. Der Bildungsansatz der Plattform konzentriert sich auf die fünf Attribute akademische Exzellenz, Gemeinschaft, Zusammenarbeit, Erbe sowie unternehmerische und soziale Verantwortung. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.alephyaeducation.com.

Über Ashmore Investment Saudi Arabia

Ashmore Investment Saudi Arabia mit Sitz in Riyadh wurde 2014 gegründet und gehört zur Ashmore Group plc. Die Ashmore Group ist einer der weltweit führenden Investmentmanager, der sich auf Schwellenländer spezialisiert hat und 49,5 Mrd. USD (Stand: 30. Juni 2024) für Kunden aus aller Welt investiert. Dazu gehören Zentralbanken, staatliche und betriebliche Pensionsfonds, Institutionen und vermögende Privatpersonen. Ashmore bietet eine Reihe von Anlagethemen an, darunter Auslandsanleihen, lokale Währungen, Unternehmensanleihen, gemischte Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Overlay/Liquidität und Multi-Asset. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ashmoregroup.com.

Über die Gulf Investment Corporation

Die Gulf Investment Corporation (GIC) ist eine Investmentgesellschaft, die am 15. November 1983 im Staat Kuwait als Gulf Shareholding Company gegründet wurde. Sie befindet sich zu gleichen Teilen im Besitz der Regierungen der sechs Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrates (GCC). Die GIC wurde gegründet, um das Wirtschaftswachstum, die wirtschaftliche Diversifizierung und die Entwicklung der Kapitalmärkte in der gesamten GCC-Region zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.gic.com.kw.

Über Ominvest

Die 1983 gegründete und an der Muscat Securities Exchange notierte Ominvest ist eine führende Investmentgesellschaft in der Region mit einer Erfolgsbilanz von konstanten Gewinnen und Dividendenzahlungen an die Aktionäre. Ominvest verfolgt einen globalen Investitionsansatz und verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Investitionen in Märkten außerhalb Omans, einschließlich der GCC, Asien und anderen internationalen Wachstumsmärkten. Unsere Investitionen verteilen sich auf die Bereiche Versicherungen, Banken und Finanzen, Private Equity, globale Kapitalmarktanlagen, Immobilien und Technologie. www.ominvest.com

Über TA

TA ist ein führendes globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen investiert. Durch die Nutzung seiner umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertigen Unternehmen zu helfen, einen dauerhaften Wert zu schaffen. Das Unternehmen hat bis heute 65 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht und beschäftigt über 150 Investmentexperten in Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter www.ta.com.

